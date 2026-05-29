Fúnez (PP) dice que "ojalá Navarra apareciese más" en los medios por la "calidad" de sus servicios y no por "corrupción"

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, en su visita a Pamplona - EUROPA PRESS

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha afirmado que "ojalá Navarra apareciese más en los medios de comunicación por tener calidad en sus servicios públicos y no por los casos de corrupción".

"Navarra no está apareciendo en las portadas de los medios de comunicación por tener los mejores servicios públicos, que los ha tenido en otros momentos, de toda España, sino que por desgracia está ocupando demasiadas portadas por casos de corrupción", ha señalado.

Así se ha pronunciado este viernes en Pamplona, en declaraciones a los medios de comunicación junto al presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, durante la visita que está realizando para "escuchar" a los profesionales sanitarios, a "los más vulnerables" y a "aquellos que trabajan con los más vulnerables". "En definitiva, venimos al terreno a saber y a conocer de primera mano qué es lo que está ocurriendo en la sociedad navarra y en la sociedad española. Porque sin ese conocimiento directo, difícilmente se pueden arreglar los problemas solo desde los despachos", ha remarcado.

Ha afirmado que "muchos navarros, como muchos españoles, cuando ven que sus dirigentes políticos están más pendientes de los juzgados que de los centros de salud, que de los centros de detención primaria y que de los hospitales, lógicamente se indignarán".

"Yo no comparto, o creo que no es la reflexión más adecuada decir que Navarra es el kilómetro cero de la corrupción. Lo que sí que creo es que Navarra es la primera víctima de la corrupción sanchista. Porque aquí empezaron los amaños en contratos públicos, porque aquí empezaron las mordidas, porque aquí empezó todo el caso de Servinabar, porque aquí Cerdán, Koldo, campaban a sus anchas. Y por desgracia, la sombra de la corrupción que sale de Madrid termina en Pamplona y lo que empieza en Pedro Sánchez termina en Chivite", ha manifestado, tras incidir en que "no es que sea el kilómetro cero Navarra de la corrupción, sino que es la primera víctima de la corrupción sanchista".

Por su parte, Javier García ha señalado que Navarra "vive en una situación crítica ya no solo en el marco institucional", sino también "en el marco social, en el marco sanitario y también en el ámbito educativo".

En cuanto al resultado de la moción debatida este jueves en el Parlamento de Navarra que pedía reprobar la gestión del consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, García ha criticado que "todos se protegen: unos tapan la corrupción, otros blanquean a Bildu y otros tapan la ineficacia de un consejero agotado, hundido y que está llevando al desastre la situación sanitaria de la Comunidad foral de Navarra".

"El hecho de que ayer todos salvasen al soldado Domínguez, no deja a la situación sanitaria en una mejor situación que ayer, sino en la misma situación. El mismo consejero, las mismas políticas, las mismas soluciones, agotadas por cierto, y las mismas circunstancias en las que los ciudadanos navarros vamos a ver incrementadas las listas de espera, ya no solo en el ámbito de Atención Primaria, sino a la hora de acceder a una cirugía", ha dicho.

García ha destacado que "entra más la UCO a las sedes del Partido Socialista, a las sedes o viviendas de los cargos del Partido Socialista, que gente entra al quirófano en la Comunidad foral de Navarra". Además, ha criticado las "mismas soluciones nefastas ante un consejero agotado y hundido", y ha considerado que "ya va siendo hora" de que la presidenta de Navarra, María Chivite, "asuma la responsabilidad" de cesar al consejero.

"Sabemos que es un reparto de cuotas, la sanidad les importa poco, los navarros les importan poco, que los navarros esperemos más a ser atendidos por un médico les importa absolutamente nada, les importa salvar su cuota de poder", ha subrayado,

"ATAQUES IDEOLÓGICOS" EN EDUCACIÓN

Por otro lado, ha criticado los "ataques ideológicos, los arrebatos ideológicos del consejero con respecto a la educación concertada o con respecto a los profesores de religión" que "también le dejaron una situación compleja, complicada". Al respecto, ha destacado que el PPN presentará la próxima semana una ley "que garantiza la financiación a la educación concertada, con un principio básico, la libertad de educación".

"Creemos que los ataques sectarios ideológicos del Gobierno de la Comunidad foral de Navarra no llevan a nada, sino básicamente al sectarismo que les impulsa en el día a día", ha dicho. A su juicio, "gobernar con una situación tan compleja en la que tienes que salir día sí, día también, hora sí, hora también, minuto sí, minuto también, a defender los casos de corrupción que afectan directamente al gobierno de Navarra -dígase los túneles de Barante, dígase también, en las viviendas VPO de Ripagaina o la que está sucediendo con Sendaviva, que evidentemente parece que las circunstancias se complican para el gobierno de Navarra-", hace "complicado atender las necesidades o los intereses de los ciudadanos navarros".

Chivite, ha dicho, está "acorralada en todos los sentidos" y "sin rumbo, porque está tocada por los casos de corrupción". "Ya parece ser que la UCO entra en casa del señor Santos Serdán pues de una manera muy habitual, porque ahora presuntamente es el líder de una trama que presionaba a la Guardia Civil para destruir y proteger a quien todos ya sabemos, al 'número uno', al señor Sánchez", ha dicho.

Según García, Chivite "algo tiene que decir" ya que el "silencio" le "hace cómplice". "Que no diga nada le deja una situación compleja, complicada. Y yo le exijo responsabilidades. Porque hace poco, aquí se hacían fotos con el señor Zapatero. Su compañero, su amigo, su ideólogo. Se hacían fotos aquí. Ahora, ¿qué pasa? ¿No tiene nada que decir? ¿No tiene nada que comentar al respecto todo lo que está pasando? Es vergonzoso", ha remarcado.

A su juicio, "es vergonzoso que España tenga que soportar lo que está sucediendo a nivel de corrupción y que sigamos manteniendo un gobierno tanto aquí, en Navarra, como a nivel nacional". "Navarra, los navarros, los españoles, estamos sufriendo las consecuencias de un gobierno que se dedica a utilizar las instituciones prácticamente para robar y eso es vergonzoso. Por lo tanto, yo creo que ya es momento. Hay otra alternativa, una alternativa que representa a nivel nacional Alberto Núñez Feijóo y es la única alternativa", ha apuntado.

Según ha explicado, en la visita a Navarra de Fúnez "vamos a escuchar a todos los ámbitos de la sociedad", acudiendo a la Fundación Ilundáin y manteniendo reuniones con el Sindicato Médico, el Sindicato de Enfermería y la Fundación del Síndrome de Dravet.