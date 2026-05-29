Fúnez (PP) exige a la ministra García "que se siente con los profesionales sanitarios" y "se haga cargo de la situación"

PAMPLONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha exigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, "que se siente con los médicos, que se siente con los profesionales sanitarios, que sea ella en primera persona la que se haga cargo de la situación y del malestar" del sector.

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes en Pamplona, Fúnez ha señalado que "queremos estar pendientes" de los médicos de Atención Primaria "que están reivindicando mejores condiciones laborales, de los médicos de urgencias, que están colapsadas, que no dejan de repetir que les faltan recursos". "Queremos estar también pendientes de esos médicos que tienen una especialidad y que están atendiendo en las consultas y cada vez tienen una mayor presión porque las listas de espera no dejan de crecer", ha manifestado.

En este sentido, ha exigido a la ministra "que se siente con los médicos, que se siente con los profesionales sanitarios, que sea ella en primera persona la que se haga cargo de la situación y del malestar que tienen los profesionales sanitarios porque hay muchos pacientes que están llegando tarde a pruebas vitales". "Queremos hacer ese llamamiento a la ministra a que se haga cargo de la situación ella en primera persona", ha dicho.

También ha considerado "muy importante" que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "dé respuestas, porque hay determinadas decisiones en el ámbito sanitario que dependen del Ministerio de Función Pública y que dependen del Ministerio de Hacienda, y hasta ahora ni el Ministerio de Función Pública ni el Ministerio de Hacienda han dicho ni una sola palabra".

"Nosotros les exigimos que se mojen también en el tema, porque esto no es una cuestión solo de Mónica García y de los médicos, sino que es una cuestión de interés general del Estado, posiblemente del servicio público más importante y que tiene una repercusión vital en todos los españoles", ha manifestado.

En cuanto a la situación de Navarra, ha indicado que la situación "se está viendo agravada" por la huelga "que llevamos sufriendo desde hace 10 meses" a nivel nacional. "10 meses de huelgas de médicos donde se han suprimido y cancelado 3 millones de actos médicos y que nos parece una de las situaciones más graves", ha dicho. "Si los médicos están diciendo que el sistema navarro de salud está roto y la señora Chivite dice que no, ¿a quién van a creer? ¿A la señora Chivite o a los médicos navarros? Algo parecido ocurre a nivel nacional", ha planteado.