El futuro Civivox Lezkairu se ubicará junto a la gasolinera, al ser la opción mejor valorada por los vecinos del barrio

Imagen de la parcela - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El futuro Civivox Lezkairu se ubicará en una parcela municipal situada junto a la gasolinera del barrio, próxima a la avenida Juan Pablo II.

El Ayuntamiento de Pamplona, según ha informado en una nota, ha elegido esta opción por ser la mejor valorada por los vecinos de Lezkairu, que ven en esta ubicación la posibilidad de tener un centro "más accesible" que en la otra parcela propuesta, en la plaza Maravillas Lamberto.

Además, valoran que el nuevo civivox generará un nuevo espacio de encuentro y de esparcimiento para la población infantil y también para las personas mayores de Lezkairu.

El pasado 16 de diciembre tuvo lugar la sesión participativa realizada por el Ayuntamiento de Pamplona en Lezkairu para recabar la opinión del vecindario sobre la mejor ubicación para el nuevo civivox.

Se trataba de "obtener una visión desde las experiencias, percepciones y dinámicas sociales de las personas que viven en Lezkairu". Tras las aportaciones vecinales, el próximo paso es la convocatoria de un concurso de arquitectura para diseñar el edificio.

La parcela municipal donde se levantará el Civivox Lezkairu está situada entre la calle Carlos San Biurrun y la avenida Juan Pablo II, y limitada por las calles Alberto Toca Echevarría y María Lacunza. El Ayuntamiento espera poder iniciar la construcción en el último trimestre de 2027.

PROCESO PARTICIPATIVO

El Ayuntamiento de Pamplona convocó el pasado mes de diciembre una sesión abierta para avanzar en la toma de decisión sobre el nuevo civivox para Lezkairu, "escuchando a vecinas y vecinos, protagonistas de las actividades de la vida social del barrio".

Se trataba de "conocer qué ventajas e inconvenientes veían" en las dos parcelas municipales candidatas a albergar el nuevo civivox: la plaza Maravillas Lamberto o una parcela al otro lado de Juan Pablo II, junto a la gasolinera.

Sesenta vecinos del barrio participaron en la sesión, en la que debían valorar las dos parcelas desde dos perspectivas: la de las personas mayores, por un lado, y del grupo de infancia y adolescencia, por otro.

El personal técnico municipal que dinamizó el encuentro participativo les pidió reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de cada una de las parcelas: qué dinámicas sociales positivas podría reforzar un civivox en cada ubicación, qué nuevos encuentros, vida social o relaciones podrán activarse, qué aspectos del entorno podrían limitar o debilitar su aportación social, y qué riesgos sociales podría generar cada emplazamiento.

Las personas participantes, 25 mujeres y 35 hombres, coincidieron en encontrar "muchas más ventajas" en la parcela ubicada junto a la gasolinera para el nuevo Civivox Lezkairu.

Destacaron su "mejor ubicación" en la zona de viviendas, el "mejor reparto de dotaciones" que supondría al no estar concentrado en la plaza Maravillas Lamberto, la plaza central de Lezkairu, y el "mejor impacto" que podría tener para el comercio de la zona.

Además, valoraron la posible generación de una nueva 'plaza de estar' para las personas, sus vistas, la posible creación de más zonas verdes y más zonas accesibles.

Pensando en la infancia y adolescencia del barrio, esta opción también recogió como ventaja la cercanía al colegio y a la escuela infantil, "el hecho de ser una zona más tranquila" para la biblioteca y que además ésta queda más cerca para la residencia de estudiantes. Se destacó también que con esta opción se duplicarían los espacios de encuentro para el barrio.

Como inconvenientes, apuntaron la visión de la gasolinera, la velocidad del tráfico, la necesidad de crear zonas seguras accesibles y la necesidad de mejorar la conectividad peatonal con Maravillas Lamberto.

CONSIDERACIONES SOBRE LA UBICACIÓN EN LA PLAZA MARAVILLAS LAMBERTO

La segunda parcela que el Ayuntamiento barajó para ubicar el futuro civivox de Lezkairu se encontraba en la plaza Maravillas Lamberto, en un espacio todavía sin desarrollar, donde se prevé la construcción de varios bloques de viviendas y locales comerciales. Esta parcela está delimitada por la avenida de Juan Pablo II y las calles Isabel Garbayo Ayala, Mutilva Alta y María Lacunza.

De ella, los vecinos destacaron que el civivox "dinamizaría la plaza, facilitaría que la gente mayor usase el espacio y también sería más accesible para la infancia por su cercanía al parque, sin tener que cruzar la carretera".

Además, apuntaron que esta ubicación está más cerca de los comercios y la otra parcela propuesta podría usarse para otras dotaciones. Sin embargo, se señalaba como inconveniente que ubicar el Civivox en esta parcela supondría concentrar la actividad comercial y dotacional del barrio en la misma plaza, lo que dividiría el barrio.

A los vecinos también les preocupaba "la cantidad de tráfico que hay alrededor de la plaza y su menor accesibilidad", además de que se encuentra más lejos de la parada de villavesa.