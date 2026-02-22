La V gala benéfica de la ONG Hope & Progress se celebrará el 17 de abril en Pamplona

Cartel de la gala benéfica de Hope & Progress. - HOPE & PROGRESS

PAMPLONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONG Hope & Progress celebrará el próximo viernes 17 de abril en el restaurante el Colegio del Colegio de Médicos de Pamplona la quinta edición de su gala benéfica. Una iniciativa solidaria que busca sufragar los gastos de las expediciones de Carlos Bardají para operar a niños en África.

Hope & Progress es una ONG que lleva más de 20 años viajando a países de África para realizar intervenciones quirúrgicas a niños y niñas con diversas patologías "que les impiden desarrollarse y disfrutar de una vida plena". Su promotor es Carlos Bardají, cirujano pediátrico y exjefe de cirugía infantil en el Hospital Universitario de Navarra, que reúne para cada expedición a un grupo voluntario de personas sanitarias para operar a Senegal y Gambia, principalmente.

Con el fin de colaborar con la causa, vuelve un año más la tradicional gala benéfica. Las inscripciones ya están abiertas en la web hopeandprogress.es. Quien lo desee, puede coger una mesa al completo, máximo 11 personas a 1.000 euros la mesa.

Además de la cena y un cocktail de bienvenida, los asistentes disfrutarán de música en directo, del humor de la monologuista Aroa Berrozpe, un sorteo con numerosos premios y baile.

En cada intervención médica, cada una de las personas voluntarias sufraga todos los gastos del viaje, consiguiendo rehabilitar algunos quirófanos en las zonas a las que acuden, equipar ambulancias en desuso en España, incubadoras, material quirúrgico y sanitario, y gestionar los traslados de esos niños desde distintos puntos del país.

CARLOS BARDAJÍ OPERA EN SENEGAL A SU PACIENTE NÚMERO 2.000

La última expedición quirúrgica de Carlos Bardají tuvo lugar en diciembre en Vélingara, un importante municipio de la región de Kolda en Senegal, donde lleva operando los últimos 10 años de forma ininterrumpida. Allí realizaron 84 intervenciones quirúrgicas durante seis días, operando desde las 8.00 hasta las 20.00 horas. Una misión en la que se intervino al paciente número 2.000 de la serie iniciada en 2013, de forma gratuita y sin contraprestaciones.

En este momento Bardají acaba de regresar de una misión logística y prospectiva para valorar dos nuevos espacios en Senegal, concretamente en el Hospital de Kédougou en la remota región del País Basari y en el Hospital Tefesse de M'Bour (Senegal). Este último alberga una unidad neonatal "donde hay un importante déficit de incubadoras", por lo el próximo mes de junio se llevarán cinco incubadoras desde Pamplona que ya están fabricando en el colegio Salesianos bajo la dirección del ingeniero Pablo Sánchez Bergasa.

Además, Bardají pudo mantener una reunión con el Ministro de Salud de Gambia, Dr. Samateh, al objeto de planificar una misión quirúrgica en Banjul y efectuar una visita a las obras del nuevo Hospital de Farato cuyo proyecto ha sido realizado por el estudio IDOM de Bilbao.

La siguiente misión quirúrgica tendrá lugar en Thionck Essyl, región de Casamance (Senegal) durante la próxima Semana Santa donde un equipo de 17 personas tiene previsto intervenir a unos 80 menores afectos de malformaciones congénitas, tumores o secuelas de quemaduras y accidentes.