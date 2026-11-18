El consejero García, en el centro, con intervinientes y participantes en Foro Navarra de Seguridad Digital NASEC 2026. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, ha destacado, en el cierre del Foro Navarra de Seguridad Digital NASEC 2026, la importancia de poner la ciberseguridad en "un lugar estratégico" en el desarrollo económico y tecnológico para construir una Navarra más segura, digital y conectada.

Asimismo, ha señalado la necesidad de impulsar la formación en ciberseguridad y tecnologías digitales a través de centros educativos, de Formación Profesional y de las universidades, "creando talento capaz de analizar, anticipar, diseñar soluciones y responder a amenazas que cambian continuamente, y proveyéndole de las condiciones idóneas para que desarrolle su trayectoria laboral en la Comunidad foral".

Organizado por el clúster de tecnología y consultoría ATANA, en el marco de la II Semana de la Ciberseguridad, este evento ha contado con más de una decena de ponentes referentes de empresas y entidades relacionadas con el sector tecnológico y de la ciberseguridad, reuniendo en Baluarte a centenares de representantes del sector.

En distintas ponencias con una duración de menos de 30 minutos, se han abordado temas como la directiva europea de ciberseguridad NIS2, la revolución cuántica o la seguridad ofensiva, y entre las que se encontraba una exposición del coordinador del Navarra Cybersecurity Center (NavCC), Juan Ramón Aramendía, sobre el acompañamiento que hace esta entidad a las empresas navarras en el cumplimiento de la Ley Europea de Ciberresiliencia o Cyber Resilience Act.

En paralelo, se ha celebrado el CTF - Navarra Cyber Talent 2026, una competición técnica de ciberseguridad del estilo 'Capture The Flag' ('Captura la bandera'), en la que estudiantes y profesionales, en equipos de 3 a 4 personas, deben resolver retos de ciberseguridad defensiva, poniéndose en la piel de los analistas de un SOC (centro de operaciones de ciberseguridad) para analizar y responder a incidentes reales.

II SEMANA NAVARRA DE LA CIBERSEGURIDAD

La celebración del Foro Navarra de Seguridad Digital NASEC 2026 marca el ecuador de la II Semana Navarra de la Ciberseguridad, cuyo programa continúa ofreciendo a lo largo de la semana distintas actividades gratuitas enfocadas a diferentes públicos y programadas en distintas localidades navarras.

En concreto, este jueves, el Polo Iris acoge dos talleres prácticos para empresas, mientras que en La Casa del Valle de Ezcároz se celebrará una mesa de diálogo sobre ciberseguridad con especialistas del NavCC y de la Policía Foral bajo el título 'Protege tus ahorros frente a engaños y estafas'.

El viernes, el Polo Iris volverá a recibir a compañías navarras que van a realizar un taller práctico de análisis y evaluación de ciberseguridad, mientras que en el IES Marqués de Villena de Marcilla se impartirá un taller para el alumnado de 4º de la ESO, al igual que en Alsasua con el alumnado del Centro de Educación Básica de Personas Adultas. Por la tarde, llegará a Sangüesa el taller formativo sobre fraude financiero.

El fin de semana, la obra de microteatro 'Roy-Boss' sobre riesgos digitales de la vida cotidiana y sobre la relación de las personas con la tecnología, interpretada por la compañía Escenika, se representará el sábado en Huarte y el domingo en Santesteban.

La II Semana Navarra de la Ciberseguridad está organizada por el Navarra Cybersecurity Center (NavCC), liderado por el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital y gestionado por la empresa pública NASERTIC. Cuenta con la participación del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y con Acción Social de Caja Rural de Navarra como colaborador principal.