García destaca la importancia de tener "espacios de referencia para el encuentro entre ciencia, conocimiento y sociedad"

Humberto Bustince, Mikel Irujo, Rubén Sánchez, Juan Luis García y Begoña Pérez, en Ujué, durante la apertura del curso de verano de la UPNA 'Eclipsadas y eclipsados'. - JESÚS GARZARON/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, ha participado este viernes en la apertura de un curso de verano de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en Ujué, donde ha destacado la importancia de contar con "espacios de referencia para el encuentro entre ciencia, conocimiento y sociedad".

La localidad alberga durante todo el fin de semana 'Eclipsadas y eclipsados', formación que cuenta con diversas charlas y conferencias que tratarán el eclipse solar del 12 de agosto, pero también otros temas que "generalmente la sociedad relega a un segundo plano", explican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

En su intervención, García ha subrayado la relevancia de "tener un momento de nuestra rutina del día a día para pararse a mirar". "Mirar al cielo, como lo haremos el 12 de agosto, pero también a nuestro alrededor, viendo la realidad desde nuevas perspectivas", ha indicado. García ha incidido en que "también existen eclipses sociales, culturales y científicos, realidades que permanecen ante nosotros, pero que muchas veces no vemos porque les restamos protagonismo". "Este fin de semana se hablará de aquello que existe, que influye en nuestras vidas y en nuestro futuro, pero que a menudo permanece eclipsado", ha remarcado.

Asimismo, ha puesto en valor a los cursos de verano para demostrar a la ciudadanía cómo "la universidad, la ciencia y la divulgación cumplen una función fundamental: ayudarnos a comprender mejor el mundo, a formular mejores preguntas y a identificar los retos que realmente condicionan nuestro futuro", acercando a la población general "el conocimiento que generan nuestros centros de investigación, el talento de nuestras universidades y la capacidad transformadora de la ciencia cuando llega a la sociedad".

Por su parte, el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha destacado que "los cursos de verano representan una magnífica oportunidad para acercar el conocimiento a toda la sociedad y hacerlo, además, desde el territorio. Espacios como Ujué demuestran que la innovación y el pensamiento crítico también se construyen desde nuestros pueblos, conectando universidad, instituciones y ciudadanía".

El consejero ha señalado asimismo que "Navarra necesita generar espacios de reflexión compartida para afrontar los grandes retos económicos, tecnológicos y sociales de nuestro tiempo". "La colaboración entre las administraciones, la universidad y entidades como Jakiunde permite enriquecer ese debate con una mirada plural y de largo recorrido", ha añadido.

Irujo ha puesto además en valor el carácter transversal del curso, subrayando que "poner el foco en aquello que ha quedado eclipsado supone también abrir nuevas oportunidades para comprender mejor nuestra realidad, impulsar la innovación y construir una sociedad más inclusiva, capaz de aprovechar todo su talento".

Las jornadas, organizadas por Jakiunde y la UPNA en el marco de los cursos de verano impulsados por el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, se desarrollarán desde este viernes hasta el domingo en el paseo de Ronda de la Iglesia-Fortaleza Santa María de Ujué. Durante el fin de semana tendrán lugar conferencias sobre el eclipse solar, pero también sobre temas que habitualmente se desplazan a un plano secundario como la diabetes, la menopausia, la salud y el cambio climático, las raquetistas en el frontón o la cultura de la cancelación.

Además de los consejeros García e Irujo, en la apertura del curso también han participado el alcalde de Ujué, Ruben Sánchez; el vicepresidente de Jakiunde, Juan José Álvarez; y la vicerrectora de Estudiantes, Vida Universitaria y Compromiso Social de la UPNA, Begoña Pérez Eransus. Este curso de verano cuenta con el patrocinio del Gobierno de Navarra, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, así como la colaboración del Ayuntamiento de Ujué y la Parroquia de la Iglesia-Fortaleza Santa María.

CURSOS DE VERANO DE LAS UNIVERSIDADES NAVARRAS

Los 'Cursos de verano de las universidades navarras' están impulsados por el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, en colaboración con los centros universitarios con sede en Navarra: la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Navarra y los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Tudela y de Pamplona.

Esta 25ª edición, financiada con 100.000 euros, oferta 47 cursos que abordan temas como la política internacional y la polarización social; la transformación demográfica, verde y digital o la transversalidad de las ciencias sociales en ámbitos como la tecnología, la ciencia o la salud.

La información sobre los cursos, que se prolongarán hasta el próximo 30 de septiembre, y la realización de las inscripciones se encuentran en los portales de cada universidad y en la web cursosdeverano.navarra.es.