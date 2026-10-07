García dice que Navarra "está bien preparada" para la movilidad sostenible, con industria "sólida" y "entorno innovador"

Smart Green Mobility 2026 - EUROPA PRESS

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, ha afirmado que la Comunidad foral está "bien preparada para afrontar este cambio" de la movilidad sostenible, ya que "contamos con una industria sólida y con un entorno innovador en el que las empresas, universidades y centros tecnológicos llevan años trabajando de manera conjunta".

Así lo ha indicado este miércoles, durante la apertura del evento de movilidad inteligente, eléctrica y conectada Smart Green Mobility 2026, que reúne a más de 200 profesionales, empresas y entidades del sector. Organizado por el Centro Tecnológico Naitec y el Gobierno de Navarra, también ha contado con la presencia del director general de Naitec, Txus Pintor, y el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo.

En su intervención, el consejero García ha indicado que "la movilidad sostenible plantea un desafío importante, tanto para nuestra industria como para nuestras instituciones", y "al mismo tiempo, supone una oportunidad para reforzar la competitividad de Navarra, crear empleo de calidad y avanzar en su transición ecológica y digital".

Según ha subrayado, "estamos viviendo un momento de transformación profunda", ya que "la transición ecológica y la digitalización están cambiando el transporte y también nuestra industria". "Tecnologías como la inteligencia artificial, la analítica de datos, las comunicaciones o los nuevos materiales abren posibilidades que solo hace unos años parecían lejanas", ha indicado, tras añadir que "muchas de las innovaciones desarrolladas para la automoción y la movilidad pueden aplicarse de manera directa en otros sectores industriales".

"Pero debemos tener claro para qué queremos utilizar estas herramientas. La tecnología no es un objetivo en sí mismo, su verdadero valor aparece cuando responde a una necesidad, ayuda a resolver un problema, mejora un servicio o genera nuevas oportunidades para nuestra sociedad", ha advertido.

Navarra, ha dicho, "está bien preparada para afrontar este cambio". "Contamos con una industria sólida y con un entorno innovador en el que las empresas, universidades y centros tecnológicos llevan años trabajando de manera conjunta. Esa colaboración va a ser fundamental. Ninguna organización puede impulsar por sí sola una transformación de esta dimensión", ha manifestado.

El futuro de la movilidad, ha dicho, "dependerá de nuestra capacidad para desarrollar y transferir nuevas soluciones, pero también de las decisiones que adoptemos". "Tenemos que conseguir que esta transformación esté al servicio de las personas y que contribuya al desarrollo sostenible, innovador y cohesionado de Navarra", ha comentado.

Por su parte, Txus Pintor ha destacado que "el sector de la automoción de Navarra representa en torno a un 25% del PIB industrial". "Es decir, uno de cada 4 euros generados por la industria de Navarra está vinculado a la automoción, lo que a su vez supone el 6% del PIB de Navarra, que es la comunidad con un mayor porcentaje de PIB industrial de todo el Estado", ha apuntado.

De esta forma, "de cada 100 euros que Navarra exporta, 46 tienen que ver con la automoción". "Y si extendemos estos datos vinculados a la automoción a lo que podríamos definir como el ecosistema de la movilidad, los datos serían todavía mucho más significativos", ha destacado.

A su juicio, "estas cifras bastarían por sí solas para explicar por qué estamos hoy aquí, pero tampoco cuentan toda la historia". "A estos fuertes lazos con el sector de la promoción tenemos que sumar una decidida apuesta de Navarra por un desarrollo económico y social basado en la innovación, basado en la sostenibilidad y en la cohesión del territorio", ha explicado.

En 2025, ha continuado, "Navarra se mantiene en Europa como región fuertemente innovadora y es la cuarta comunidad más innovadora de España", y en 2024 "batió por tercer año consecutivo su récord de inversión en I+D de interno". "Estamos hablando de más de 623 millones que suponen un 2,34 del PIB que es el porcentaje más alto de su historia, que es lo que hace que sea considerada a nivel europeo como una región fuertemente innovadora", ha manifestado. Son datos que "no se explicarían si no fuera por la colaboración público-privada entre administraciones, empresas, universidades y centros tecnológicos".

Navarra "es una región que valora e impulsa de manera decidida la innovación, porque sabemos que no podemos competir en un mundo globalizado si nos limitamos a reaccionar a los cambios en lugar de anticiparnos a ellos". "Y esa vocación de anticipación fue precisamente la que dio origen a este encuentro", ha apuntado, tras relatar que el congreso nació en 2021, "con el trasfondo de la pandemia", como "un ejercicio inusual de anticipación ante los cambios disruptivos asociados a la movilidad eléctrica que a velocidades impensables hasta hace unos pocos años se vienen produciendo".

Un "ejercicio de anticipación" que "ha permitido, una vez más, que esta Comunidad foral se sitúe en lo más alto en ese proceso irreversible de electrificación de la movilidad". Como ejemplo, ha remarcado que "los más de 34 puntos de recarga por vehículo eléctrico que tiene Navarra por cada 100.000 habitantes la sitúan casi en un 50% por encima de la media nacional".

"Y si en aquel año 2021, saliendo de la pandemia, el contexto económico y social era complicado, creo que hoy no lo es menos. Lo que se decide en Washington, en Pekín, en Bruselas o en Madrid llega cada vez más rápido a nuestras plantas productivas, al precio de las materias primas, a la disponibilidad de componentes, a los aranceles, a las decisiones sobre inversiones a realizar. Entender este tablero ya no es opcional para quien fabrica o diseña en el ámbito de la movilidad en nuestra Comunidad foral", ha apuntado.

A su juicio, "si hay un sector que ha cambiado y está cambiando de forma profunda en los últimos años es el de la automoción, y por extensión el de la movilidad". "Los cambios llegan cada vez más rápido, el panorama es cada vez más complejo y lo que ayer funcionaba, hoy ya no basta. El vehículo se define cada vez más por su software, la movilidad multimodal, cooperativa, conectada y sobre todo sostenible, exige que los sistemas de distintos fabricantes y de distintos países se entiendan entre sí", ha trasladado.

Según ha indicado, "la inteligencia artificial y los datos están transformando tanto los vehículos como la manera de producirlos". "Y la fabricación, que siempre ha sido el corazón industrial de Navarra, afronta el resto de producir de forma más flexible, más eficiente y más sostenible", ha añadido.

Sin embargo, "no hablamos solo de las cuatro ruedas", ya que "desde su primera edición, Smart Green Mobility ha tenido la vocación de mirar la movilidad de forma amplia". "Porque retos como la reducción de emisiones, la digitalización o la fabricación avanzada no son exclusivos de un único modelo de transporte. La solución es y será multimodal, y por eso este año el programa incorpora también los sectores del ferrocarril y de la industria aeroespacial y aeronáutica", ha dicho, tras considerar que son sectores "en los que la industria navarra tiene mucho que aportar".