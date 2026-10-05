García (PPN) dice que "hoy es un buen día" y los ciudadanos "podrán elegir entre que gane Sánchez o España"

El portavoz del PPN, Javier García. - Eduardo Sanz - Europa Press
PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PPN en el Parlamento de Navarra, Javier García, ha indicado este lunes, ante el anuncio de adelanto electoral, que "hoy es un buen día, quizás el mejor día, porque por fin los ciudadanos navarros, los ciudadanos españoles, vamos a poder elegir entre que gane Sánchez o que gane España, entre que gane un proyecto personal o que ganen nuestro país y nuestra Comunidad".
"El 29 en noviembre nos jugamos mucho, entre cadencia o cambio; mentira o cambio; incompetencia o cambio; división o cambio y, sobre todo, corrupción o cambio", ha dicho García en declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento. Según ha añadido, "hay una ventana importante de esperanza para Navarra y para los españoles". "Por fin los españoles van a poder hablar, van a decir lo que piensan y va a poder hablar la mayoría, no solo uno, va a poder hablar el conjunto de los ciudadanos españoles", ha añadido.
García ha opinado que "por fin ponemos fin a la era de Sánchez; no son unas elecciones más". "Se trata de elegir entre un proyecto de ambición personalista o España; necesitamos un proyecto de país", ha manifestado, para exponer que "esto no va de que gane Sánchez, esto va de que gane la sociedad española, de que gane la gente". "Tenemos una oportunidad magnífica para cambiar de rumbo, gobernar mirando al frente a la gente, dar soluciones a las necesidades que tienen los ciudadanos", ha subrayado.
Preguntado si van a pactar con UPN para presentar a estas elecciones una candidatura conjunta, García ha dicho que "no ha dado tiempo a nada, más allá de que el único cambio de actualidad es que el presidente Sánchez ha convocado elecciones; a partir de ahí trabajaremos en lo que mejor convenga a los ciudadanos españoles y a los ciudadanos navarros". "No hay ninguna novedad", ha asegurado.
El portavoz 'popular' ha indicado que "no me cabe ninguna duda de que el proyecto para este país lo liderará Alberto Núñez Feijóo, la única esperanza que hoy tiene España".