El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, atiende a los medios de comunicación en Tudela. - VOX

PAMPLONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado que las elecciones del 29 de noviembre son "decisivas para el futuro de España" y ha afirmado que se decidirá "entre la continuidad de las políticas de empobrecimiento, inmigración masiva y aumento de impuestos del Gobierno de Pedro Sánchez o una alternativa basada en la desregulación, la rebaja fiscal, la defensa de las fronteras y la prioridad nacional".

En declaraciones a los medios de comunicación en Tudela, ha destacado que "quedan tan solo cuatro días para que los españoles podamos poner fin a la pesadilla que ha supuesto el Gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista". A la vez, ha acusado al Ejecutivo de "haber destrozado las certezas de las familias y los trabajadores españoles, dificultando el acceso de los jóvenes a la vivienda, deteriorando la industria nacional e incrementando la presión fiscal".

Asimismo, ha criticado "el deterioro de los servicios públicos, el aumento de la inseguridad y la gestión de las instituciones por parte del Ejecutivo socialista", al que ha acusado de haber hecho de "la corrupción y la mentira su forma de hacer política".

En materia económica, Garriga ha planteado las elecciones como una decisión entre "continuar con la sobrerregulación y el aumento de impuestos, cotizaciones y el empobrecimiento generalizado de las familias y los trabajadores españoles" o apostar por "el sentido común de la desregulación y de la reforma fiscal a la baja para que sean las familias y los trabajadores quienes tengan su dinero en su bolsillo".

En materia migratoria, ha acusado al Gobierno de impulsar unas políticas de "inmigración masiva" que "han disparado la inseguridad y han comprometido nuestra identidad y que han colapsado nuestros servicios públicos". Frente a ello, ha defendido "el control de las fronteras y un cambio en la política migratoria".

El secretario general de Vox también ha reivindicado la aplicación de "la prioridad nacional" desde el Gobierno de España "frente a los actuales criterios de acceso a las prestaciones públicas". "Que sean los españoles los primeros en el acceso a una ayuda social, los primeros en el acceso a una vivienda social o los primeros en el acceso a una beca de guardería. Y que no se vean relegados a los últimos puestos de las colas", ha defendido.

Por otro lado, con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Garriga ha afirmado que estos comicios "representan una decisión sobre las políticas de protección y seguridad de las mujeres".

Ha acusado al PSOE de "instrumentalizar el feminismo para mantenerse en el poder" y ha cuestionado la "eficacia" de las políticas impulsadas por el Ministerio de Igualdad. "Un partido socialista que decía defender a las mujeres. Y sabemos cuáles son sus credenciales y se escriben con los nombres de Ábalos, de Koldo y de Paco Salazar", ha afirmado.

Ha asegurado que, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, "las violaciones se han triplicado". Asimismo, ha criticado los fallos en el funcionamiento de las pulseras telemáticas destinadas a proteger a las víctimas de violencia, ha defendido la necesidad de "garantizar la seguridad de las mujeres en las calles" y ha acusado a los socialistas de "utilizar su defensa como instrumento político".

Garriga ha insistido en el "carácter decisivo" de las elecciones generales del próximo domingo y ha reivindicado "la recuperación de la prosperidad de las familias, la seguridad en las calles y la mejora de los servicios públicos como los principales objetivos de su formación".