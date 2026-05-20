El Gayarre acogerá el estreno absoluto de un homenaje escénico a los Sanfermines

Archivo - El Teatro Gayarre de Pamplona. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Gayarre será el escenario del estreno absoluto de 'Cuento de San Fermín. El musical de la fiesta', un homenaje escénico a los Sanfermines en el que participarán intérpretes navarros, además de La Pamplonesa, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Gaiteros y Txistularis de Pamplona, o Duguna Dantza Taldea, entre otros.

La producción de teatro musical, dirigida a todos los públicos, toma como base el popular relato 'Cuento de Navidad', de Charles Dickens, para construir una historia que combina emoción, memoria colectiva y música original en torno a los Sanfermines.

Se han programado varias funciones que tendrán lugar durante dos fines de semana consecutivos: los días viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo, y viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de junio. Las representaciones de los viernes comenzarán a las 20 horas, mientras que las de sábados y domingos serán a las 19 horas. Las entradas ya están disponibles en taquilla y a través de la web del Teatro Gayarre, con un precio de 15 euros.

La dirección escénica, artística y la dramaturgia llevan la firma de Fermín Cariñena, mientras que la composición musical ha sido realizada por Íñigo Casalí. La dirección musical corresponde a J. Vicent Egea y las letras de las canciones son obra de Carlos Crooke.

El montaje cuenta con un destacado elenco de intérpretes navarros con José María Asín a la cabeza y participación de entidades que son el corazón mismo de San Fermín: La Pamplonesa, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Gaiteros y Txistularis de Pamplona, Duguna Dantza Taldea y la Federación de Peñas de Iruñea.

Es una producción de Cardo Films con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, la Fundación Municipal Teatro Gayarre y Laboral Kutxa.

El conjunto de intérpretes que estarán sobre las tablas lo completan Mikel Berraondo, Iñigo Casalí, Javier Chocarro, Marta Eguiluz, Iñaki Esparza, Sofía Esparza, Xabier Flamarique, Argain Goñi, Marta Juániz, Patxi Larrea, Beatriz Lorente, Estibaliz Marzo, Oscar Orzaiz, Iker Otazu, Iker de Sousa, Lucía Tellón, Jaione Urtasun, Javier Urtasun, Leticia Vergara, Montse Zabalza y el Grupo de Teatro Infantil Atarrabia.

El diseño de vestuario, maquillaje y peluquería corresponden a Estibaliz Marzo, la iluminación a Fran Marcen, el diseño y la confección de los fantasmas a Aitziber Sanz, y el diseño-sonoro a Henrike Iturralde.

SINOPSIS

La función cuenta la historia de Francisco Artuch, un hombre solitario, avaro y obsesionado con el trabajo que rechaza celebrar los Sanfermines y vive alejado del espíritu festivo de la ciudad.

La noche del 6 de julio, Artuch recibe la visita del fantasma de un antiguo socio fallecido, que le advierte sobre las consecuencias de haber dado la espalda a la fiesta y a la alegría.

A partir de ese momento, tres espíritus vinculados a los Sanfermines le harán recorrer episodios de su pasado y enfrentarse a recuerdos relacionados con las barracas, las peñas, la comparsa o su juventud en Pamplona.