La generalización del impuesto sobre la renta redujo desigualdades en la primera mitad del siglo XX, según un estudio

Sara Torregrosa Hetland, investigadora de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). - UPNA

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un trabajo publicado por la investigadora Ramón y Cajal de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Sara Torregrosa Hetland, vinculada al instituto INARBE, y por el investigador de la Universidad de Barcelona Oriol Sabaté, ha analizado el desarrollo de los impuestos sobre la renta en varios países occidentales durante la primera mitad del siglo XX y ha concluido que su generalización fue clave para la reducción de las desigualdades.

La investigación se recoge en un artículo recientemente publicado en 'Economic History Review', considerada como una de las revistas internacionales más prestigiosas en el ámbito de la historia económica. El trabajo forma parte de un proyecto mayor que ha recibido financiación de numerosas instituciones nacionales e internacionales, entre ellas el Consejo de Investigación de Suecia (Swedish Research Council) y la Agencia Estatal de Investigación, según ha informado la UPNA en una nota.

En el artículo se detalla que los casos de Suecia, Estados Unidos y Reino Unido ilustran cómo la desigualdad se redujo más en países que aplicaban este impuesto de manera decidida, incorporando a la mayoría de la población. "Así, el secreto de la redistribución no estuvo solo en la progresividad, sino en la conversión del impuesto en un fenómeno de masas", ha apuntado la investigadora de la UPNA.

Una de las conclusiones más llamativas del estudio es la precocidad del sistema sueco. Ya en la década de 1920 cerca del 50% de su población presentaba declaraciones de impuestos, un hito que los países anglosajones no alcanzarían hasta la Segunda Guerra Mundial. Para 1950, esta cifra superaba el 75% en los tres casos, consolidando la transición desde un impuesto "de élites" a un impuesto "de masas".

Según se pone de manifiesto en el artículo, las guerras mundiales fueron eventos clave para la evolución de la fiscalidad, también en el impuesto sobre la renta. La investigación desvela que ambas impulsaron la redistribución, pero con dinámicas diferentes. Durante la primera, se recaudó más dinero y, además, los tipos impositivos se volvieron más progresivos (especialmente para los más ricos); durante la segunda, aunque la redistribución alcanzó niveles récord, y los tipos impositivos aplicados a las clases altas volvieron a crecer, la progresividad del impuesto disminuyó. Esto se debió a que la base del impuesto se amplió drásticamente para incluir a las clases medias y bajas.

Los tres países analizados representan modelos diferentes de Estados del Bienestar, entre la aproximación socialdemócrata de Suecia y la más liberal de Estados Unidos. Si bien en los tres aumentó la redistribución por vía del impuesto sobre la renta durante la primera mitad del siglo XX, el Reino Unido destaca como el que generó el sistema más redistributivo. En Estados Unidos, el impuesto tuvo en general un menor alcance, aunque creció de manera muy importante en los años cuarenta. Finalmente, Suecia tuvo sistemáticamente la base fiscal más amplia pero también el sistema menos progresivo de los tres, debido en gran parte a su importante sistema de fiscalidad local.

"El caso español no se contempla en el artículo, debido a que nuestro país carecía en este periodo de un impuesto sobre la renta comparable", ha explicado la investigadora. En España, apareció en 1932 la 'Contribución general sobre la renta', que durante los cuarenta años posteriores alcanzaba apenas a un 1% de los hogares y recaudaba en torno al 0,15% del PIB. Fue sustituido por el actual IRPF en 1978. "Hasta los años de la Transición, nuestro sistema fiscal seguía siendo pequeño y basado en impuestos indirectos; por lo tanto, la redistribución de la renta brillaba por su ausencia", ha apuntado la autora del artículo.

Después de 1970, los sistemas fiscales en muchos países avanzados tendieron a perder progresividad, reduciendo los tipos aplicados a las rentas altas. En la actualidad, tras varias décadas de convergencia, el porcentaje del PIB que se recauda en impuestos sobre la renta en España es bastante parecido al de los países analizados en el artículo, entre el 9,1% de España y el 11,3% de Suecia (2024, con datos de la OCDE). "Cabe preguntarse, sin embargo, por el legado de nuestro atraso fiscal en nuestra desigualdad y nuestro sistema de bienestar", ha señalado la investigadora.