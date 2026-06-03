Geroa Bai considera que no se han acreditado instrucciones, presiones ni contraprestaciones en adjudicaciones públicas

Archivo - El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha considerado este miércoles que "no se ha podido acreditar la existencia de instrucciones políticas, presiones externas o actuaciones dirigidas a predeterminar" el resultado de las adjudicaciones públicas analizadas en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra.

En su documento de conclusiones tras el trabajo realizado en la comisión de investigación, Geroa Bai expone igualmente que "no se ha acreditado la existencia de contraprestaciones, beneficios personales ni mecanismos de compensación vinculados a los procedimientos de contratación examinados".

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento foral, Pablo Azcona, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la parlamentaria Blanca Regúlez en el día en que terminaba el plazo para presentar las conclusiones del trabajo realizado en comisión, ha afirmado que "los responsables de las mesas de contratación y órganos de contratación que han comparecido han manifestado de forma directa, expresa y coincidente no haber recibido indicaciones políticas sobre el sentido de sus decisiones".

Pablo Azcona ha precisado que Geroa Bai está trabajando junto con PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin -los cuatro grupos que propusieron conjuntamente la creación de la comisión- en "la elaboración de un documento de conclusiones y recomendaciones que pueden ser conjuntas, con el objetivo de dar una respuesta compartida, rigurosa y útil desde el ámbito parlamentario". "Este trabajo conjunto refleja la voluntad de los grupos impulsores de la comisión de reforzar la transparencia institucional, el control democrático y la mejora continua de los procedimientos de contratación pública", ha asegurado.

En relación con el contenido de sus conclusiones, el portavoz de Geroa Bai ha señalado que, respecto al expediente de los túneles de Belate, "las discrepancias detectadas y los pronunciamientos emitidos por distintos órganos de control evidencian la necesidad de reforzar las garantías procedimentales en futuros procesos de contratación pública".

En cualquier caso, Pablo Azcona ha afirmado que "la existencia de controversias administrativas o jurídicas, incluso cuando pueden ser relevantes, no permiten por sí solas concluir la existencia de conductas corruptas ni de adjudicaciones dirigidas en el ámbito analizado".

Además, ha resaltado que la comisión de investigación ha desarrollado su trabajo sobre Belate "en el ámbito estrictamente técnico, limitado al análisis de los hechos y a la depuración de responsabilidades políticas sin interferir en otros procedimientos en curso".

El portavoz de Geroa Bai ha añadido que es "necesario actuar con especial prudencia respecto de aquellas cuestiones relacionadas con este expediente de Belate, que actualmente continúa siendo objeto de procedimiento administrativo y podría ser también judicial". "Las controversias identificadas deben ser resueltas por las instancias competentes en cada caso, sin que las conclusiones de esta comisión puedan sustituir y condicionar dichos procedimientos", ha subrayado.

También en lo referido a la obra de Belate, Azcona ha explicado que "se ha conocido un segundo informe de la UCO, a finales de año, que hace referencia a una denuncia presentada -por UPN- y a un posible requerimiento para que la investigación del expediente sea llevada a sede judicial, lo que confirmaría que el asunto puede seguir abierto".

El portavoz de Geroa Bai ha defendido "el esfuerzo de los mecanismos de garantía de contratación pública, la mejora de los sistemas de valoración, el fortalecimiento de la trazabilidad documental, la consolidación de mecanismos preventivos de control y la continuidad de políticas de transparencia, integridad institucional y buen gobierno". "En ese sentido irá nuestro documento de propuestas, que estamos ahora mismo ultimando. También pretendemos llegar a una serie de conclusiones compartidas con los grupos que impulsamos esta comisión de investigación", ha destacado.

Pablo Azcona ha considerado que el trabajo en la comisión "ha permitido diferenciar con claridad entre indicios policiales, controversias administrativas y hechos efectivamente acreditados, reforzando así la calidad del análisis parlamentario". "Los trabajos de la comisión han permitido disponer de una visión amplia, plural y contrastada de los expedientes examinados", ha defendido.