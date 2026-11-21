Los cabezas de lista de Geroa Bai al Senado y el Congreso, Mayte Espinosa y Pablo Azcona. - GEROA BAI

PAMPLONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha ha criticado que "los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE han incumplido durante décadas sus responsabilidades en el desarrollo de las infraestructuras estratégicas de Navarra" y ha lamentado que las inversiones "hayan quedado supeditadas a las prioridades y los equilibrios políticos del bipartidismo español".

En un comunicado, el cabeza de lista de la coalición al Congreso, Pablo Azcona, y la candidata al Senado, Mayte Espinosa, han cuestionado la "contradicción de quienes invocan que Navarra es una cuestión de Estado cuando se debate su estatus político e institucional, pero no mantienen esa misma consideración cuando llega el momento de asumir las inversiones que corresponden al Estado en la Comunidad foral".

"Para el PP y el PSOE, Navarra es una cuestión de Estado cuando se trata de defender un determinado modelo político, pero deja de serlo cuando toca asumir compromisos económicos e invertir en su futuro. Llevamos décadas escuchando grandes declaraciones sobre Navarra que después no se corresponden con los compromisos inversores de los gobiernos centrales", ha señalado Azcona.

El candidato al Congreso ha recordado que "buena parte de las infraestructuras estratégicas de comunicación, agua y energía son responsabilidad del Estado", por lo que ha subrayado que su ejecución "no puede plantearse como una concesión del Gobierno de turno". "Navarra cumple con sus obligaciones económicas con el Estado a través de la Aportación, que tiene en cuenta un índice de imputación del 1,6%, y tiene todo el derecho a exigir que el Estado cumpla también con las suyas. No estamos pidiendo favores ni reclamando un trato de privilegio. Estamos exigiendo que el Estado asuma sus responsabilidades", ha reivindicado.

En este sentido, ha señalado que la A-15, el Tren de Altas Prestaciones y el Canal de Navarra son ejemplos de infraestructuras cuyo desarrollo "ha estado marcado por retrasos y compromisos pendientes".

Respecto a la A-15, ha reclamado que "se acometa definitivamente la conexión por autovía entre Navarra y Madrid". "No es aceptable que una infraestructura estratégica para nuestras comunicaciones y nuestra actividad económica siga pendiente después de décadas de promesas y compromisos incumplidos por los sucesivos gobiernos centrales", ha señalado.

En materia ferroviaria, Azcona ha exigido al Ministerio de Transportes que avance en los estudios técnicos y defina la conexión de Navarra con la Y vasca, "tras años de retrasos e incertidumbre". Asimismo, ha reclamado que se analicen "rigurosamente todas las alternativas", incluida la tercera vía por Ezkio-Itsaso planteada por el Gobierno de Navarra en 2018, "atendiendo a criterios técnicos, económicos y a las necesidades de Navarra".

"Resulta llamativo que PP y PSOE hayan defendido la conexión por Ezkio cuando estaban en la oposición y que sus posiciones cambien cuando llegan al Gobierno", ha destacado Azcona quien ha indicado que "Geroa Bai no va a aceptar que el coste económico o el menor peso demográfico de Navarra sean los criterios que determinen nuestro futuro ferroviario". "Exigimos que se estudie la alternativa que mejor responda a nuestras necesidades, sin que Navarra vuelva a quedar relegada en las prioridades del Estado", ha reclamado.

Por su parte, la candidata al Senado, Mayte Espinosa, ha puesto el foco en la segunda fase del Canal de Navarra, "una infraestructura fundamental para el desarrollo de la Ribera". Ha señalado que, "si bien se han producido avances en el acuerdo entre los gobiernos de Navarra y España para la financiación y ejecución de la segunda fase del Canal, la infraestructura sigue acumulando retrasos, por lo que ha exigido que se culminen los trámites pendientes y se garantice cuanto antes la licitación de las obras".

"No podemos seguir celebrando avances administrativos mientras las obras siguen sin comenzar. Los acuerdos son necesarios, pero no pueden convertirse en una sucesión interminable de anuncios que nunca terminan de materializarse. La Ribera lleva demasiado tiempo esperando una infraestructura estratégica para su desarrollo. Es hora de pasar de los anuncios a los hechos, de culminar los trámites pendientes y de licitar las obras de una vez", ha remarcado.

Espinosa ha cuestionado también la gestión de UPN durante sus años al frente del Gobierno de Navarra, "especialmente en lo relativo a las condiciones de financiación de la primera fase del Canal". "La responsabilidad no es solo de los sucesivos gobiernos centrales. UPN tampoco defendió los intereses de Navarra con el rigor y la ambición necesarios cuando le correspondió negociar las condiciones de financiación del Canal. No basta con reclamar inversiones a Madrid, también hay que saber negociarlas y garantizar que respondan a los intereses de Navarra", ha afirmado.

Finalmente, Azcona y Espinosa han reivindicado "una mayor ambición y firmeza en la defensa de los intereses de Navarra ante el Gobierno central, con independencia de su color político". "No basta con reclamar inversiones cuando se está en la oposición y justificar los retrasos cuando se gobierna. La exigencia al Estado debe ser la misma, independientemente de quién ocupe la Moncloa. Navarra necesita compromisos firmes, inversiones que respondan a sus necesidades y una defensa de sus intereses que no quede subordinada a los equilibrios del bipartidismo español", ha concluido Azcona.