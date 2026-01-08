Geroa Bai dice que "la crisis de Gobierno" está "circunscrita exclusivamente al ámbito socialista"

Archivo - El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai, socio en el Ejecutivo foral, ha manifestado este jueves que "la remodelación del Gobierno de Navarra anunciada por la presidenta María Chivite responde a una crisis de Gobierno circunscrita exclusivamente al ámbito socialista del Ejecutivo foral".

En un comunicado, Geroa Bai ha indicado que "se trata, por tanto, de un reajuste interno del PSN que no afecta a los departamentos que son responsabilidad de Geroa Bai". "Frente a lo expuesto por la presidenta", Geroa Bai ha señalado que "no existe ninguna inercia en las políticas desarrolladas por la parte de Geroa Bai en el Ejecutivo foral", ha dicho, para añadir que la coalición "ha iniciado el año situando sobre la mesa cuestiones de gran impulso político y estratégico para Navarra, como la Ley Foral de Industria, la Ley Foral de Salud, la Ley Foral de Desarrollo Rural y Despoblación, así como la reclamación al Estado, desde el propio Gobierno de Navarra, de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, una iniciativa clave para que víctimas navarras puedan ser resarcidas".

Geroa Bai ha hecho un llamamiento a la presidenta del Gobierno de Navarra para que "acompañe y priorice estas cuestiones, fundamentales para el desarrollo económico, social y democrático de la Comunidad foral".

Por otro lado, la coalición ha deseado "la mejor de las suertes a las personas que asumen nuevas responsabilidades en el Ejecutivo foral". No obstante, Geroa Bai ha advertido de que "se mantendrá vigilante para que estos cambios no ralenticen cuestiones clave para Navarra y no tengan afección alguna por ejemplo en el Estatuto de Función Pública, en el proceso de transferencia de la competencia de tráfico ni suponga, en ningún caso, abrir la puerta a una pérdida de la exclusividad del centro de mando y control de Policía Foral".

Por último, Geroa Bai ha informado de que ha solicitado la convocatoria de una comisión de seguimiento del acuerdo de Gobierno para conocer con mayor profundidad los motivos de todos los cambios efectuados por parte de la Presidenta en el Ejecutivo foral.