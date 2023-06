Geroa Bai pide "mantener" la misma representación en un futuro Gobierno y PSN le recuerda que tiene menos parlamentarios

Ambas formaciones han mantenido este lunes un encuentro bilateral dentro de las negociaciones para conformar el Ejecutivo



PAMPLONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha pedido este lunes al PSN "mantener" su representación institucional en el futuro Gobierno de Navarra -con cuatro departamentos y una vicepresidencia-, mientras que los socialistas le han recordado que dos de los partidos que están negociando -PSN y Contigo Navarra- han mantenido su representación tras las elecciones de mayo pero la otra formación -Geroa Bai- ha descendido.

Una representación de la coalición nacionalista integrada por los parlamentarios Pablo Azcona y María Solana se ha reunido a las 10 horas, y por espacio de hora y media, con una delegación socialista formada por el secretario de Organización, Ramón Alzórriz, el secretario de Acción Electoral del PSN, Jorge Aguirre, y la parlamentaria Ainhoa Unzu.

En declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha dejado claro al PSN que para la coalición es "importante" mantener la representación institucional que ha tenido en la última legislatura y ha pedido "mejorar y dar más garantías a los órganos de control y seguimientos del acuerdo programático y funcionamiento del próximo Gobierno de Navarra". "Quedamos a la espera de la respuesta del PSN", ha señalado.

Igualmente, Geroa Bai ha trasladado a los socialistas que sea la presidenta del Gobierno, María Chivite, quien lidere las negociaciones del futuro Ejecutivo y se "comprometa" en este sentido; así como su voluntad de seguir avanzando en el acuerdo programático y por tanto la coalición acudirá esta tarde a la reunión 'a tres' convocada por el PSN, también con Contigo Navarra, para avanzar en los contenidos de un posible acuerdo.

Por su parte, Alzórriz ha explicado que han trasladado a Geroa Bai la negociación con Contigo Navarra en dos reuniones a las que no asistió la coalición nacionalista, así como "lo que falta por cumplir del acuerdo de legislatura". "Para nosotros es prioritario hacer un gobierno progresista liderado por María Chivite que vaya en contraposición con lo que está pasando en el resto de España, con gobiernos de derechas conjuntamente con la extrema derecha que atacan e intentan suprimir derechos y libertades", ha expuesto.

A su juicio, "primero nos tenemos que poner de acuerdo en lo que es el contenido para luego ver quién gestiona cada área". "Ya hemos dicho que no vamos a trocear la negociación, la haremos en su conjunto", ha comentado, para incidir en que "somos generosos". "El PSN está de acuerdo en negociar, ceder y acordar y otros partidos tendrán que hacer lo mismo y los acuerdos tienen que ser a tres", ha aseverado.

Alzórriz ha manifestado que "la ciudadanía navarra a cada uno nos ha dado una representatividad dentro de ese Gobierno de coalición y ese mandato hay que ejercerlo; hay dos fuerzas políticas que tienen los mismos parlamentarios que en la anterior legislatura, pero hay una que no". "No se pretende humillar ni debilitar a nadie sino que es atender a los requerimientos de la sociedad navarra", ha apuntado.

El socialista ha señalado que "hay que negociar, nosotros estamos dispuestos a acordar". "Uno tiene que entrar pidiendo una serie de cuestiones y para que otros accedan a esas cuestiones tiene que ceder; vamos a ver en qué términos se quiere llevar la negociación y en qué quieren ceder", ha expuesto.

Sobre la petición de Geroa Bai de que Chivite lidere el proceso, Alzórriz ha indicado que "cada partido designa y decide quién tiene que liderar las negociaciones". "El PSN ya ha decidido, tenemos una confianza plena interna; María Chivite me ha otorgado a mí el liderazgo de las negociaciones dentro de un equipo y todo es trabajado con ella y yo no les digo quién de ellos tiene que venir", ha apuntado.

A las 17 horas de este mismo lunes se reunirán las tres fuerzas, "una reunión para avanzar en el contenido; nos conocemos, conocemos las prioridades y necesidades de la ciudadanía navarra y hay que trasladarlas en un documento". "Cuanto antes se llegue mejor", ha dicho, para precisar que "no tienen ninguna orden de Madrid" de dilatar las negociaciones hasta después de las elecciones del 23 de julio.

"Nosotros hemos tenido dos reuniones, Geroa Bai no ha asistido a esas dos reuniones, nosotros no dilatamos nada, estamos avanzando en un camino progresista, un camino de acuerdo entre tres formaciones que suman 21 escaños, que son más que los 18 de UPN-PPN y más que los 20 de UPN-PPN-Vox", ha indicado Alzórriz, para afirmar que "nadie puede pretender que el PSN comulgue con ruedas de molino y acepte todo lo que en un primer momento se propone en una negociación". "Estamos dispuestos a llegar a acuerdos", ha sentenciado.

REUNIONES BILATERALES

Sobre si habrá más reuniones bilaterales entre PSN y Geroa Bai, Azcona ha señalado que no las descartan hasta que haya una respuesta de los socialistas a sus planteamientos. "Quedamos a la espera de que el PSN deje claro a Geroa Bai cuál es la idea de estructura de Gobierno y qué ámbitos competenciales quiere desarrollar en ese Gobierno", ha añadido, para destacar que "es momento de meternos en los contenidos", a la espera de que el PSN "clarifique" la estructura del Ejecutivo, "es importante que nos la vaya transmitiendo".

Azcona, que ha señalado que la reunión ha transcurrido en un clima "cordial", ha expuesto que el hecho de que "haya un condicionante nacional lo dijo la presidenta María Chivite la semana pasado al exponer que el 23 de julio iba a condicionar las negociaciones". "Los condicionantes de Madrid los tienes otros", ha afirmado.

Por su parte, María Solana ha indicado que en la reunión "ha habido un punto de autocrítica en el PSN asumiendo que no se han aplicado los mecanismos de control previstos y firmados en el acuerdo programático de 2019" y que "para nosotras son imprescindibles". "Un Gobierno de coalición requiere de ese tipo de mecanismos y de garantías", ha expuesto, para incidir en que esos mecanismos "no se han ejecutado tal y como estaban previstos en varias ocasiones y eso ha hecho que nos distanciemos entre socios y que haya escollos que no se han podido salvar en algunos casos".

A su juicio, "un gobierno tripartito, si lo ha de ser, ha de tener unos mínimos, como consensuar decisiones de calado entre las que tiene que estar necesariamente una propuesta de estructura orgánica para el Gobierno". "Que nadie crea que quien pretenda ser la presidenta va a venir a imponer nada a nadie y a darnos servido un esquema de Gobierno que igual no nos parece razonable", ha dicho, para abogar por el "consenso" en las decisiones de calado.

DEL PSN A UPN

Sobre que UPN le ha pedido al PSN que renuncie a la abstención de EH Bildu para que Chivite sea presidenta, Alzórriz ha manifestado que "le hemos dicho en varias ocasiones a Javier Esparza que él ha descendido en escaños y hoy tiene 15 y el acuerdo de Gobierno que queremos alcanzar tiene 21". "Javier Esparza está intentando maniobrar para no caer en la indiferencia dentro de su partido", ha comentado, para indicar que "hay personas en su partido, como el alcalde de Tudela, que ha conseguido mayoría absoluta y Javier Esparza no va a ser presidente de Navarra y eso puede hacer tambalear su puesto dentro de UPN".