Geroa Bai propondrá un encuentro con los partidos del Gobierno para "abordar posibles fórmulas de colaboración"

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha anunciado este miércoles que planteará celebrar un encuentro con las formaciones que sostienen el Gobierno de Navarra "con el fin de abordar posibles fórmulas de colaboración" de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

En un comunicado, la coalición ha indicado que la convocatoria de elecciones generales "se produce en una situación de extrema polarización política y el riesgo cierto de que la ultraderecha pueda llegar al Gobierno del Estado". Ante este escenario, considera que "son necesarias posiciones generosas y efectivas por parte de las fuerzas políticas que comparten el objetivo de evitarlo".

En este sentido, Geroa Bai ha defendido que Navarra "puede y debe desempeñar un papel activo en el reto de ganar a la ultraderecha". "Como siempre hemos defendido, a la ultraderecha se le gana en las urnas", ha subrayado la coalición.

Por ello, Geroa Bai propondrá "en las próximas horas" a sus órganos competentes realizar un llamamiento a las formaciones que sostienen el Gobierno de Navarra para "buscar fórmulas de colaboración eficaces ante las próximas elecciones generales".

"No proponemos nada que no hayamos trabajado ya antes en Navarra, pero ahora lo hacemos buscando una mayor rotundidad en la apuesta", ha señalado Geroa Bai. Una "apuesta" que, a juicio de la coalición, "debe ir dirigida a contribuir a conformar, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, mayorías plurales y progresistas".