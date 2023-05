Geroa Bai propone una nueva ley foral de víctimas del terrorismo y cambiar la ley de secretos oficiales

PAMPLONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Geroa Bai a la Presidencia de Navarra, Uxue Barkos, ha presentado este lunes, junto con la integrante de la coalición y consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno foral, Ana Ollo, sus propuestas en materia de memoria histórica, entre las que ha destacado una nueva ley foral de víctimas del terrorismo, "porque aunque parezca mentira hay víctimas del terrorismo, también de ETA, que han sido ninguneadas durante décadas en Navarra", o cambiar la ley de secretos oficiales, "que impide que casos como el de Mikel Zabalza se puedan investigar".

Además, Ollo ha añadido que "hay que continuar avanzando en el reconocimiento de las víctimas de violencia policial, de violencia de funcionarios públicos, con ese impulso a la Comisión de Reparación de Reconocimiento", y que "hay que seguir avanzando en los derechos a la verdad y a la justicia con el conocimiento de sus victimarios".

"Hay que cambiar la ley de secretos oficiales, esa ley que impide que casos como el de Mikel Zabalza se puedan investigar. Es un aspecto que los grupos políticos que apoyaron, que aprobaron la ley de memoria democrática, fueron muy poco valientes en este ámbito", ha indicado Ollo, en declaraciones a los medios de comunicación.

También ha hecho referencia a que "hay que impedir" que las nuevas generaciones "crezcan en la desmemoria con la que hemos crecido las generaciones anteriores". "Geroa Bai apuesta por la extensión del programa 'Escuelas con Memoria' a todos los centros educativos y a las universidades. Y también ese programa que lleva la voz de las víctimas a las aulas, el programa 'Eskutik - De la mano', que implantaron en el año 2017, extenderlo también a otras víctimas del terrorismo y a víctimas de violencia policial", ha remarcado.

Por último, se ha referido a la convivencia, ya que "vivimos en una sociedad diversa, plural". "Eso es un valor para Geroa Bai, pero también tiene obstáculos y dificultades. No somos una isla. Frente a esos discursos de la ultraderecha que ya han llegado aquí, es necesario reforzar, como nunca, valores democráticos y valores de justicia social. Por eso, Geroa Bai propone volver a impulsar un segundo plan estratégico de memoria y convivencia que avance en el reconocimiento de esa Navarra plural en lo ideológico, en lo identitario, en lo lingüístico, en lo cultural, en lo racial, en la identidad de sexo y de género. En esa Navarra plural en la que todas y todos los hombres y mujeres de Geroa Bai nos reconocemos", ha dicho.

Por su parte, Barkos ha afirmado que la coalición "sigue manteniendo la convicción, el impulso, la ambición de las políticas que iniciamos la pasada legislatura, políticas públicas de paz y convivencia, políticas públicas de memoria que, por primera vez en décadas y después de gobiernos conservadores y socialistas, en Navarra no habían tenido cabida".

"Un ejemplo es este lugar en el que estamos, un reflejo de esa firme convicción y el impulso institucional fuerte, de la mano de Ana Ollo, que iniciábamos en el año 2015. Hoy estamos aquí, en el Memorial de los centros de detención. Desde aquí avistamos en línea recta el fuerte de San Cristóbal. Dos puntos que rememoran, y no queremos olvidarlo, lo que fue la ciudad de los cautivos, con cifras que impresionan. En 1939 el número de personas recluidas en Pamplona equivalía a la cuarta parte de la población total. Una realidad abrumadora, amarga, sobre la que se había extendido un manto de silencio y de ocultación", ha remarcado.

A su juicio, "el olvido y la desmemoria son profundamente injustos con las víctimas de la violencia", y "con la acción política de Geroa Bai hemos logrado que Navarra sea un referente en el Estado en políticas públicas de memoria que respondan al derecho a la verdad, la justicia y la reparación para alcanzar una convivencia que, con la mirada puesta en el futuro, incida en el establecimiento de garantías de no repetición".

"Nuestro compromiso es profundizar en esa memoria integral, en la deslegitimación de la violencia y en la promoción de una cultura de paz. Frente a partidos que solo legitiman a unas víctimas olvidando a otras, frente a formaciones que siguen sin deslegitimar el uso de la violencia como medio para resolver los conflictos, Geroa Bai apuesta por una memoria integral, por todos los derechos para todas las víctimas, sin equiparaciones ni diluciones, y por avanzar en una sociedad en paz basada en la gestión de nuestra diversidad política, social, cultural, identitaria, incluso de género", ha subrayado.

Según ha añadido, "los hombres y mujeres que componemos esta formación política no renunciamos a que las distintas fuerzas políticas que representamos esa diversidad acordemos en el Parlamento el suelo ético común y compartido en materia de memoria y víctimas". Así, ha asegurado que impulsarán proyectos como el del fuerte de San Cristóbal, al igual que "hemos impulsado proyectos que están en camino de verse convertidos en realidad, ese Instituto Navarro de la Memoria que será realidad en Rozalejo cuatro años después en una situación bien diferente".

LISTAS DE ESPERA

En respuesta a los de comunicación sobre las listas de espera, Barkos ha contestado que "ya bajamos las listas la pasada legislatura". "Somos críticos con la falta de ambición a la hora de acometer, yo diría, uno de los elementos fundamentales en el ámbito de salud, que es efectivamente la atención temprana y la atención según se necesita por parte de la ciudadanía y por parte de los pacientes", ha dicho.

Según ha señalado, "la pasada legislatura nos encontramos con las listas en torno a los 50.000. Las bajamos, a final de legislatura estábamos en 33.000, hubo incluso momentos más bajos, es verdad que en la recta final una huelga del Sindicato Médico elevó ese número, pero son medidas integrales que están recogidas y con las que se puede hacer frente".

A su juicio, "no basta con incrementar en un momento dado los recursos con fórmulas como las peonadas". "Es cierto también que se presentó una estrategia de Atención Primaria al actual Gobierno que no se ha llevado a cabo, no seré yo quien diga por qué o por qué no, no me corresponde, pero sí es cierto que se demostró la pasada legislatura que es posible hacer frente, son medidas integrales y se deben, se pueden y se deben llevar a cabo", ha concluido.