Geroa Bai rechaza el nuevo modelo de gestión de las emergencias y llama al Parlamento a Chivite y Jurío

PAMPLONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha mostrado este viernes su rechazo al acuerdo alcanzado en la Junta de Seguridad entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio del Interior para implantar un nuevo sistema de gestión de las emergencias policiales por el que las incidencias serán atendidas por el cuerpo policial que se encuentre disponible y más próximo al lugar de los hechos.

A juicio de la coalición, este cambio de modelo supone "una cesión de competencias de facto, ya que deja de ser la Policía Foral el cuerpo de referencia en el ejercicio de una competencia propia de Navarra para supeditar la respuesta policial a un criterio automático de disponibilidad entre distintos cuerpos policiales".

Por ello, Geroa Bai ha solicitado la comparecencia en el Parlamento de Navarra de la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, y de la consejera de Interior, Inma Jurío, para que expliquen "el contenido del acuerdo, los informes que lo avalan y las razones por las que se ha impulsado una decisión de esta trascendencia sin informar previamente a la coalición ni acometer el debate que una modificación de este alcance requiere".

En esta misma línea, Geroa Bai ha censurado que "una decisión que afecta directamente al modelo policial y al ejercicio efectivo de una competencia propia se adoptado sin que Geroa Bai haya recibido la información pertinente a una decisión de este calado".

Según ha expuesto, "el fortalecimiento del autogobierno no consiste únicamente en asumir nuevas competencias, sino también en ejercerlas de manera efectiva" por lo que considera que "el acuerdo anunciado supone un cambio sustancial en la forma de ejercer las competencias en materia de seguridad y, por tanto, merece un debate que se ha querido evitar".

Por todo ello, Geroa Bai espera que la presidenta Chivite y la consejera Jurío ofrezcan en sede parlamentaria "las explicaciones que no han dado hasta la fecha y aclaren el alcance real de un acuerdo de estas características".