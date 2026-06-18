Geroa Bai reclama reconocer la oficialidad del euskera en toda Navarra y "superar su zonificación"

Archivo - El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha reclamado este jueves que se reconozca la oficialidad del euskera en toda Navarra y que se "supere su zonificación", después de que la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, haya propuesto en el pleno del Parlamento que el euskera sea reconocido como lengua propia de Navarra en la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna).

En un comunicado, Geroa Bai ha afirmado que la ley foral del Euskera, "posterior a la propia Lorafna, ya reconoce expresamente el carácter de lengua propia del euskera en Navarra" y ha añadido que "el debate abierto en la ponencia para la actualización de la Lorafna debe servir para dar un paso más ambicioso y acorde con la realidad social y lingüística de Navarra".

En este sentido, Geroa Bai ha insistido en la necesidad de modificar el artículo 9 de la Lorafna para "reconocer plenamente el euskera en el conjunto del territorio navarro".

Según Geroa Bai, "el reto no es únicamente incorporar una referencia al euskera como lengua propia, sino avanzar hacia un marco de reconocimiento efectivo que garantice los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía navarra, con independencia de su lugar de residencia". "La ley del Euskera ya reconoce el euskera como lengua propia de Navarra. Ahora corresponde dar un paso más y adecuar la Lorafna a esa realidad, reconociendo el euskera en toda Navarra y avanzando en la superación de una zonificación que sigue generando desigualdades entre ciudadanos y ciudadanas", han señalado desde la coalición.

Geroa Bai ha defendido el euskera como "un elemento de cohesión y no como un elemento de confrontación política". Por ello, ha considerado "imprescindible seguir profundizando en políticas que favorezcan su conocimiento, su uso y la igualdad de derechos lingüísticos en todo el territorio".

La coalición ha esperaado que "esta cuestión forme parte de las conclusiones que pueda alcanzar la ponencia parlamentaria sobre la reforma de la Lorafna" y ha reiterado que esa es la "ambición" con la que trabaja en dicho foro: "Lograr un reconocimiento pleno del euskera y avanzar hacia la eliminación de las limitaciones derivadas de la actual zonificación lingüística".