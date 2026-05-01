Geroa Bai valora "positivamente" el preacuerdo para el convenio de la dependencia

PAMPLONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha valorado "positivamente" el preacuerdo para el primer convenio de la dependencia de Navarra, al que se han sumado LAB, CCOO y UGT, "puesto que permitirá mejorar las condiciones laborales de este sector".

De igual manera, la coalición ha destacado el anuncio del Gobierno de Navarra de que "aumentará su presupuesto, en 30 millones de euros anuales, para concertar más plazas de residencias y centros de día, así como para consolidar y financiar la subida salarial pactada en este acuerdo".

Para Geroa Bai, "este preacuerdo supone el mayor hito en materia de Derechos Sociales de esta legislatura". Por un lado, porque "viene a consolidar y mejorar las condiciones laborales de un sector absolutamente feminizado y precarizado", al tiempo que "redundará en una mejora en las plazas residenciales para nuestras personas mayores".

La coalición ha apuntado que el sector de la dependencia "es una de nuestras preocupaciones más importantes como quedó patente durante la negociación de los presupuestos de este 2026 ya que uno de los compromisos introducidos por Geroa Bai en ese marco fue el de la negociación de la actualización del sistema de concertación de plazas en residencias y centros de día (Open House) y, por lo tanto, alcanzar un acuerdo con las y los trabajadores del sector".

Según ha dicho, para la coalición "es una preocupación constante todo lo concerniente a la atención que se presta a las personas dependientes o que pueden llegar a serlo en nuestra Comunidad, tanto si residen en su domicilio, como si lo hacen en un centro residencial". De igual manera, ha indicado que "nos preocupan las condiciones laborales de las personas que les atienden, porque es de justicia social que sean las más dignas posibles".

Asimismo, desde Geroa Bai han señalado que este preacuerdo "llega tras años de reivindicación y negociaciones, lo que viene a demostrar que el diálogo y el consenso tienen sus frutos". Por eso, han querido reconocer "el trabajo y las aportaciones de las personas y colectivos que han facilitado que se llegara a un acuerdo de estas características".