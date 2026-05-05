Gimeno ofrece "mano tendida" para una solución al cierre de aulas "en el marco de la ley"

Archivo - El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha asegurado este martes que tiene la "mano tendida" para "llegar a las soluciones" que los grupos parlamentarios "puedan considerar" ante el cierre de aulas en la red concertada, pero siempre "en el marco de la ley y no en el marco de la arbitrariedad".

En una comparecencia en el Parlamento de Navarra a petición de Vox, Carlos Gimeno ha vuelto a advertir de la "gravedad de las consecuencias" que a su juicio tendría la aprobación de la proposición de ley foral de UPN para evitar el cierre de aulas y ha reiterado que habría que "rehacer la adjudicación definitiva en primero de Educación Infantil".

Gimeno ha señalado que "nadie ha hecho una propuesta alternativa que no sea incumplir la ley orgánica de Educación" y ha afirmado que "un Gobierno no puede incumplir la ley". No obstante, ha asegurado que tiene la "mano tendida para poder construir otros escenarios, para que puedan construirse otros contextos que posibiliten acuerdos y consensos". "Tendrán que trasladarlo ustedes, el Departamento no puede ir contra su propia planificación educativa", ha dicho a los parlamentarios.

Además, el consejero ha señalado que desde el Departamento no eran "ajenos" a que el cierre de aulas por la bajada demográfica "generaría ruido", aunque ha mostrado su "sorpresa por algunos compañeros de viaje de la derecha y de la ultraderecha" en esta cuestión. De hecho, ha indicado que cuando el Gobierno trasladó inicialmente su decisión a Geroa Bai sobre el cierre de aulas "no le pareció mal, le había parecido bien".

Carlos Gimeno ha afirmado que, de aprobarse la proposición presentada por UPN, la reducción de ratios afectará al proceso de admisión del alumnado para el curso 26-27, que "ya está en marcha y tendrá como efecto que haya que rehacer la adjudicación definitiva en primero de Educación Infantil". "Esto no es ninguna amenaza, esto es la realidad de la proposición de ley foral", ha asegurado.

El consejero ha destacado que en este momento, en la asignación provisional de plazas del procedimiento de admisión de tres años para el curso 2026-2027, el 98,9% del alumnado ha obtenido plaza en su primera opción. "Esta cifra se verá disminuida como consecuencia de la proposición de ley foral, una circunstancia que afectará al expuesto.

Carlos Gimeno ha señalado que la proposición de ley de UPN es "incoherente, es absolutamente carente de sentido y un auténtico despropósito legal y educativo, ya que por intentar recuperar 15 unidades concertadas que no son necesarias para el sistema educativo, se genera incertidumbre en las 377 unidades ya autorizadas y se pone en riesgo la planificación educativa de los centros públicos".

El consejero ha asegurado que el Departamento de Educación "no está gestionando en base a mayorías políticas, está actuando por equidad y en favor de la escuela pública y de la igualdad de oportunidades". "El Departamento trabaja en base a un acuerdo programático, compromiso que ha guiado sus actuaciones", ha indicado.

Sobre la situación de las ikastolas de Navarra, el consejero ha afirmado que "la reducción de natalidad afecta por igual a todos los modelos y, por ende, a las ikastolas" y ha planteado que "quizás sea oportuno en este momento reflexionar sobre el impacto que está teniendo en las ikastolas la progresiva apertura de líneas de modelo D en la escuela pública". "Cuantas más líneas de modelo D se van abriendo en colegios públicos navarros, sobre todo en zona mixta y en zona no vascófona, más competencia se introduce en los procesos de captación del alumnado y más perjuicio puede causar a determinadas ikastolas", ha señalado.

En el turno de los grupos, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha afirmado "el causante, la causa y el origen" de la situación es "el consejero por montar este desaguisado". "Su decisión no es técnica, es ideológica y sectaria, es un ataque premeditado a la educación concertada y un ataque a las familias", ha asegurado, para pedir al consejero una "rectificación inmediata y el mantenimiento de todas las unidades". "La gestión del consejero es nefasta, es el origen de todo lo que está pasando en el sistema educativo", ha asegurado, y le ha pedido a Gimeno que "se marche".

El portavoz de UPN, Pedro González, ha afirmado que "la sociedad navarra está bastante cansada de ver al consejero anunciando día tras día el apocalipsis cada vez que se le lleva la contraria" y ha señalado que Gimeno "sabe perfectamente que no se va a repetir el proceso de admisión, porque la aplicación de la igualdad de ratios sería efectiva en el próximo proceso de admisión, y si no queda claro en la ley, la retocaremos para que quede absolutamente cristalino". "Así que ningún niño que ahora tiene una plaza en un centro concertado va a salir fuera", ha subrayado.

Por parte del PSN, Kevin Lucero ha indicado que desde algunos grupos "se habla de ataque a la concertada, ataque a las familias, ataque al euskera, ataque a la libertad de elecciones, pero esto no es un ataque, esto es una pura realidad, y la realidad es que hay menos niñas y niños". "Ante eso un Gobierno puede hacer dos cosas, fingir que no pasa nada o planificar. Puede dejar que el ajuste vuelva a caer sobre la pública, como siempre ha ocurrido, o puede empezar a aplicar la misma vara de medir", ha indicado, para considerar que UPN ha presentado "una chapuza que puede poner en jaque todo el proceso de admisión".

La parlamentaria de EH Bildu Eneka Maiz ha considerado que el consejero "ha creado un auténtico terremoto". "La que ha liado usted", le ha dicho, para afirmar que la situación viene generada "por las decisiones tomadas por el Departamento, y no es la primera vez, eso sí, el consejero ha venido con tranquilidad y le agradezco su actitud de hoy, puesto que no suele ser la normal, quizá es debido a la gravedad de la situación". Maiz ha señalado que "no es verdad que la educación en euskera esté garantizada" y ha criticado que "se ha amenazado con que no haya modelo D en Falces". La parlamentaria foral ha afirmado que su grupo está dispuesto a tomar la mano tendida del consejero "para llegar a acuerdos".

Por parte de Geroa Bai, Itxaso Soto ha asegurado que su grupo ha mostrado desde el inicio el "desacuerdo" con la decisión del Departamento y ha pedido que no se cerrara ningún aula. Ha dicho al consejero que "en su mano queda corregir esta situación, una situación provocada por la decisión del Departamento, y sobre todo está en mano del Departamento dar una respuesta a la demanda social que existe". Refiriéndose a la "mano tendida" del consejero, Soto ha afirmado que Geroa Bai ya presentó en el Parlamento una moción para aplicar una moratoria a la decisión del Departamento y analizar la situación para "actuar de la forma más adecuada posible".

El portavoz del PPN, Javier García, ha considerado que el cierre de aulas es "un ataque directo no solo a la concertada, sino a la educación en general" y ha afirmado que la "tensión" actual "tiene un responsable, el señor Carlos Gimeno, que está generando un conflicto, un malestar". Según García, "estamos ante una medida sectaria impulsada por motivos ideológicos, no educativos, que no solo elimina aulas, sino que impide una recuperación futura".

Por parte de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha afirmado que Educación propuso a los socios de Gobierno "dar cumplimiento a uno de los acuerdos que tenemos alcanzados y eliminar 14 unidades concertadas no necesarias para el sistema educativo". "Sus socios, Geroa Bai y Contigo, leales al acuerdo, en primera instancia, avalamos esa reducción de 14 unidades. Posteriormente, a Geroa Bai le da el alto la patronal de la educación privada concertada y se retracta", ha lamentado, para señalar que "es evidente que no hay demanda suficiente para mantener las unidades concertadas que existen a día de hoy".