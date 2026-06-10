El Gobierno aumenta en 1,4 millones el compromiso de gasto para financiar los conciertos en Infantil y Bachiller

Archivo - Sede del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles un incremento de 1.415.012,22 euros en el compromiso de gasto plurianual del Departamento de Educación destinado a financiar la renovación del concierto educativo de las enseñanzas de segundo ciclo de Educación infantil y Bachillerato los próximos cuatro cursos.

Se trata de un presupuesto destinado a financiar los centros educativos concertados de la Comunidad Foral de Navarra para los cursos 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 y 2029/2030, que con el aumento aprobado alcanza un total de 139.422.566,78 euros.

Según explican desde el Ejecutivo en un comunicado, esta autorización "es consecuencia de la aprobación por el Parlamento de Navarra de la Ley Foral 10/2026, de 20 de mayo, de prórroga de unidades concertadas y bajada general de la ratio máxima de alumnado por unidad escolar como consecuencia de variaciones en el número de alumnado en centros sostenidos por fondos públicos".

El Departamento de Educación estableció una planificación en la que se reducían en 14 las unidades a concertar en la red de centros privados concertados de Navarra para el próximo curso escolar. La Ley Foral 10/2026 ha supuesto la derogación de la Resolución 26/2026 por la que se resolvió el procedimiento de renovación de los conciertos y ha obligado a mantener la financiación de las 14 unidades en el curso 2026/2027, "para garantizar lo cual ha sido preciso incrementar el compromiso de gasto plurianual adquirido por el Departamento de Educación".