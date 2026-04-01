El Gobierno autoriza un compromiso de gasto plurianual de 138 millones para los conciertos en Infantil y Bachillerato

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PAMPLONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado este miércoles un acuerdo por el que se autoriza la adquisición de un compromiso de gasto plurianual de 138.007.554,56 euros para la financiación de los conciertos educativos de 276 unidades pertenecientes al segundo ciclo de Educación Infantil y 101 unidades de Bachillerato de los centros privados concertados de Navarra para los cursos 2026 / 2027, 2027 / 2028, 2028 / 2029 y 2029 / 2030.

El pasado 26 de marzo la Comisión de Conciertos, en la que están presentes, entre otros, el Departamento de Educación y las distintas patronales de los centros educativos privados concertados de Navarra, aprobó la propuesta de concertar determinadas unidades de segundo ciclo de Educación Infantil y de Bachillerato en los centros educativos concertados de la Comunidad Foral de Navarra.

Para la concertación en el segundo ciclo de Educación Infantil en centros privados concertados y/o subvencionados, la previsión presupuestaria es de 7.232.284,68 euros en 2026, de 21.696.854,04 euros en los ejercicios de 2027, 2028 y 2029 y de 14.464.569,36 euros en 2030, con un total de 86.787.416,16 euros. Respecto a Bachillerato, la previsión presupuestaria es de 4.268.344,87 euros en 2026, 12.805.034,60 euros en 2027, 2028 y 2029 y 8.536.689,73 euros en 2030, con un global de 51.220.138,40 euros, detallan desde el Ejecutivo foral en un comunicado.

El acuerdo adoptado supone la modificación del acuerdo de Gobierno de 12 de noviembre de 2025 relativa a la financiación de la educación privada concertada en el segundo ciclo de Educación Infantil y Bachillerato porque, a pesar de que se produce una reducción de 13 unidades concertadas con respecto al presente curso escolar 2025-2026, "las modificaciones que se han producido en los módulos de la educación concertada desde el mes de noviembre de 2025, derivadas de las subidas salariales del 2,5% y del 1,5%, conllevan un incremento del gasto previsto inicialmente para la renovación de los conciertos en esas etapas". Por ello, es necesario modificar el acuerdo de Gobierno de 12 de noviembre de 2025 e incrementar en 3.873.528,32 euros la autorización para la adquisición de un compromiso de gasto plurianual.