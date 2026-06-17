El Gobierno, conforme a la modificación legal para blindar de forma permanente la vivienda protegida de alquiler

Viviendas protegidas de alquiler de Ripagaina. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha manifestado este miércoles su conformidad a la toma en consideración de la proposición de ley foral de modificación de la ley foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, impulsada por los grupos parlamentarios Contigo-Zurekin, PSN y EH Bildu con la finalidad de eliminar la posibilidad de que las viviendas protegidas calificadas en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible puedan destinarse a la venta una vez transcurrido 21 años desde su calificación definitiva, tal como está establecido en la actualidad.

Este 'blindaje' de la VPO de alquiler conlleva la supresión del apartado 10 del artículo 7 de la Ley Foral 10/2010, tal como plantea la proposición de ley foral avalada este miércoles por el Gobierno. Según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, esta modificación persigue "garantizar que estas viviendas mantengan de forma permanente su destino al arrendamiento, consolidando así un parque estable de vivienda protegida en alquiler y reforzando su función social", como se señala en la exposición de motivos de la proposición, publicada en el Boletín del Parlamento de Navarra del pasado 16 de junio.

De acuerdo a la proposición realizada, la modificación se aplicará a todas las promociones de viviendas protegidas calificadas en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible, con independencia de la fecha de su calificación definitiva.

Asimismo, la proposición de ley foral contempla la derogación de la disposición transitoria primera de la ley foral 20/2022, de 1 de julio, para el Fomento de un Parque de Vivienda Protegida y Asequible en la Comunidad foral. Dicha disposición limitaba la aplicación del régimen de protección indefinida a los expedientes cuya solicitud de calificación provisional hubiera sido presentada con posterioridad a la entrada en vigor de dicha ley foral.

La derogación de esta disposición tiene por finalidad posibilitar la aplicación del régimen de duración indefinida previsto en el artículo 43 de la ley foral 10/2010 a las viviendas protegidas calificadas en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible cuyo período de protección permanezca vigente a la entrada en vigor de la presente ley foral, con independencia de la fecha de su calificación definitiva.

Examinado el contenido de la proposición de ley foral, el Ejecutivo considera que las medidas que contempla "resultan coherentes con los objetivos de la política pública de vivienda desarrollada por el Gobierno de Navarra, orientada a la consolidación y ampliación del parque de vivienda protegida en arrendamiento, al fortalecimiento de la función social de la vivienda y a la garantía del acceso a una vivienda asequible".

El Gobierno da así su conformidad a esta proposición, después de que la Mesa de la Cámara foral ordenara en sesión celebrada el pasado 15 de junio su tramitación por el procedimiento de urgencia. Tras la conformidad del Gobierno, la modificación será debatida y votada próximamente en el pleno del Parlamento.