El Gobierno contrasta con ganaderos y entidades locales las medidas tras el avistamiento de un oso en Salazar

PAMPLONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, la directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña y el director general de Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil, han mantenido en Ezcároz y Aribe sendos encuentros con ganaderos de la zona y representantes de las Juntas Generales de Salazar, Aezkoa y Roncal para compartir la actualización de las medidas preventivas desplegadas por el departamento para proteger al ganado en extensivo, así como para intercambiar impresiones con el sector y analizar conjuntamente la situación tras el avistamiento, este pasado fin de semana, de un ejemplar de oso pardo subadulto en el Valle de Salazar.

Las reuniones han permitido contrastar sobre el terreno la eficacia de las actuaciones preventivas que ya se encuentran en marcha, resolver dudas y mantener una coordinación permanente con el sector ganadero y las entidades locales "en un momento en el que la labor informativa resulta especialmente importante, al tratarse de la primera vez que se detecta la presencia de un oso tan al oeste del Pirineo navarro", ha señalado el Gobierno foral en ua nota.

Desde el avistamiento, personal del Guarderío de Medio Ambiente está trabajando de forma proactiva con los titulares de explotaciones ganaderas de la zona. A través de llamadas telefónicas y visitas a las explotaciones, se está ofreciendo la instalación provisional de medidas de prevención, como pastores eléctricos y mallas de protección, para aquellos ganaderos que consideren oportuno reforzar la seguridad de sus rebaños.

En estos momentos existen numerosas explotaciones de tipología atlántica en la cabecera del Valle de Salazar, concentrándose la mayor parte del ganado en Ochagavía, Ezcároz y Jaurrieta. En términos generales, este modelo de explotación dispone de más espacios cerrados, bordas y naves que otras zonas pirenaicas, circunstancia que reduce su vulnerabilidad ante la posible presencia del oso, según ha indicado el Ejecutivo.

Además de facilitar medios materiales, el personal técnico especializado está informando a las personas ganaderas sobre las pautas de actuación recomendadas, especialmente cuando los rebaños permanecen divididos en distintos pastos. El objetivo es facilitar el control del ganado, documentar con rapidez cualquier incidencia, realizar el seguimiento de los movimientos del animal y, en caso necesario, tramitar las correspondientes indemnizaciones por daños.

Estas actuaciones se suman a las medidas de apoyo a la coexistencia entre la ganadería extensiva y los grandes carnívoros que el Departamento viene impulsando desde 2024 a través del Plan Estratégico de la PAC. La ayuda, con compromisos de cinco años y una dotación comprometida de 1,3 millones de euros hasta 2029, financia la incorporación de dispositivos GPS, estructuras de pernoctación, perros guardianes y pastores de apoyo para reforzar la protección de los rebaños.

Actualmente, de la convocatoria de 2025, hay acogidas a estas ayudas 71 explotaciones, de las que 15 corresponden a los valles de Roncal y Salazar, con una inversión superior a los 131.500 euros en este territorio, lo que supone un incremento del 166%. En concreto, estas medidas en ambos valles contemplan la contratación de 8 pastores de apoyo, 40 perros guardianes, 55 estructuras de pernoctación y 58 GPS.

A ello se suma la concesión de una prima adicional por pastoreo en zona preferente, a la que se pueden acoger los ganaderos y ganaderas de estos valles, dotada de 24,92€/Ha, y que en la convocatoria 2025 ha ascendido a 156.500€.

Desde la Dirección General de Medio Ambiente se han realizado, además, inversiones complementarias para mejorar infraestructuras ganaderas, adquirir pastores eléctricos, equipos de fototrampeo y otros elementos destinados tanto a la prevención como al seguimiento de este gran carnívoro, y se puesto en marcha la web del oso donde se registran tanto ataques como indicios de la presencia de este animal en los distintos municipios.

Según el Gobierno, en las reuniones mantenidas se ha valorado positivamente que se mantenga un sistema de avisos inmediato a los ganaderos mediante mensajería móvil por parte de Guarderío y el Departamento se ha comprometido a activar ese sistema, que ya funciona en Roncal, a Salazar y Aezkoa.

En 2024 se registraron trece ataques, con veinte ovejas muertas y un aborto, mientras que en 2025 no se produjo ninguno y este 2026, se registró un ataque en el mes de mayo con el resultado de una oveja muerta y dos desparecidas. Cabe destacar que ninguno de estos ataques ha afectado a aquellos ganaderos que habían puesto en marcha las medidas correctas de protección.

El encuentro de este jueves se ha enmarcado "en esa estrategia de prevención, información y colaboración con el territorio, con el objetivo de adaptar las medidas a la evolución de la presencia de la especie", según el Ejecutivo.

En las reuniones mantenidas este jueves, representantes de los tres valles han demandado información veraz y fluida, facilitar al resto de municipios de la zona las medidas preventivas que han funcionado en Roncal y que éstas se adapten a las características concretas de cada entorno.

Por último, los ganaderos han valorado "positivamente" que el Departamento haya actualizado al alza las indemnizaciones por ataque de grandes carnívoros y que se escuche una de sus mayores demandas como es la simplificación administrativa, según el Ejecutivo. Tras la nueva orden foral publicada este pasado 2 de junio, "Navarra tiene establecidas globalmente las cuantías más altas y contempla la mayor cantidad de especies como origen de una pérdida susceptible de indemnizar", ha destacado el Gobierno.