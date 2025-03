El Gobierno convoca ayudas por 1.170.000 euros para la mejora de la competitividad de las pymes del comercio minorista

PAMPLONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, convoca ayudas por importe de 1.170.000 euros para mejorar la competitividad de las pymes de comercio minorista. Del importe total previsto, 705.000 euros van dirigidos a proyectos de modernización y reforma de los comercios existentes; 170.000 euros, a proyectos de emprendimiento comercial; 150.000 euros, a proyectos de traspaso comercial; 100.000 euros, a digitalización comercial; y 45.000 euros, para proyectos de comercio ambulante.

La subvención podrá solicitarse desde hoy 26 de marzo, y las actuaciones subvencionables deben estar realizadas, facturadas y pagadas en el periodo comprendido entre el 18 de octubre de 2024 y el 17 de octubre de 2025, ambos inclusive.

En la convocatoria se incluyen la modernización y reforma de comercios en activo que cumplan, entre otros, los siguientes requisitos: ser una pyme, realizar la actividad en entidades locales de Navarra con anterioridad al 1 de octubre de 2024 y realizar una inversión mínima de 10.000 euros (microempresa), 27.000 euros (pequeña empresa), o 105.000 euros (mediana empresa).

El importe de subvención de la convocatoria será el resultante de aplicar el 40% al importe de gastos subvencionables y el límite de subvención es de 45.000 euros por cada establecimiento comercial. Lo que se pretende es la modernización de los establecimientos comerciales y con ello la mejora de la competitividad del comercio navarro, ha informado el Gobierno foral.

Otra acción subvencionable es la de los traspasos comerciales, para lo cual deben de cumplir ser micro o pequeña empresa y realizar la transmisión del negocio entre el 1 de julio de 2024 y el 17 de octubre de 2025, así como una inversión mínima de 2.000 euros para microempresas y 10.000 euros para pequeñas empresas. Se admiten los traspasos de comercio no sedentario.

El importe de subvención de la convocatoria será el resultante de aplicar el 80% al importe de gastos subvencionables y el límite de subvención es de 50.000 euros por cada establecimiento comercial. Se busca "garantizar la continuidad de la actividad económica existente y con ello, el relevo generacional de las pymes del sector, además de la consolidación de la oferta comercial existente".

Por otro lado, se subvenciona la actividad de emprendimiento comercial, con una inversión mínima de 5.000 euros para microempresas y 17.000 euros para pequeñas empresas, debiendo constituir una nueva empresa de comercio al por menor y abrir un nuevo establecimiento comercial en Navarra. Las personas emprendedoras deberán de incluir un plan de viabilidad o de empresa elaborado por alguna entidad, profesional o empresa consultora cualificada, y darse de alta en el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) como tope el día 1 de diciembre de 2025.

Se subvencionan las inversiones realizadas para la implantación del nuevo proyecto comercial. El importe a subvencionar será el 50% de los gastos subvencionables, con un límite de 45.000 euros. Se busca, con esto, "el impulso del emprendimiento del sector, además de fortalecer la oferta comercial existente".

Además, se subvencionan acciones para el comercio no sedentario, con una inversión mínima de 1.500 euros por empresa, siendo la subvención del 60% de la inversión, con un máximo de 10.000 euros. Para ello, deberán de estar dados de alta en algún epígrafe del IAE de comercio no sedentario, con anterioridad al 1 de octubre de 2024. Se subvencionan la adquisición o acondicionamiento de vehículos nuevos para el ejercicio del comercio en vehículos-tienda, además de la adquisición de equipamiento específico para la actividad del comercio no sedentario realizado en mercadillos (toldos, carpas, mobiliario, etc.) e inversiones en digitalización comercial.

AYUDAS ESPECÍFICAS PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO

Por último, las inversiones de digitalización comercial también se subvencionan, con mínimo de 2.000 euros de inversión para microempresas y 5.000 euros para pequeñas empresas, siendo la subvención el resultado de aplicar el 70% a dicha inversión, con un importe máximo de 10.000 euros. Se admiten aquellas actuaciones de implantación de comercio electrónico, herramientas de gestión, programas informáticos y software (no relacionados con las ventas o la facturación de la empresa); de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles orientadas a la captación de clientes; y de equipamiento digital (lectores de códigos, impresoras de tickets y sistemas de etiquetado electrónico de precios).

En este apartado, según ha indicado el Gobierno, no se subvencionan ni los terminales punto de venta (TPV) ni la adquisición de balanzas digitales ni cualquier otro equipo informático o software necesarios para la gestión del proceso de venta o de facturación, dado que Hacienda Foral de Navarra, en el proceso de implantación de la facturación electrónica, puede fijar una serie de requisitos específicos técnicos obligatorios que podrían hacer ineficaz admitir como subvencionables dichas inversiones en esta convocatoria.