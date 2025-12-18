El Gobierno declara los días inhábiles en Navarra para 2026 a efectos de cómputo de plazos

PAMPLONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este jueves, un Decreto Foral por el que se declaran los días inhábiles para 2026 a efectos de cómputo de plazos.

En concreto, serán todos los sábados y domingos, así como los siguientes once días festivos: 1 y 6 de enero, 19 de marzo, 2, 3 y 6 de abril, 1 de mayo, 12 de octubre, 2 de noviembre y 3, 8 y 25 de diciembre de 2026, ha detallado en un comunicado.

A ellos se añaden, en el ámbito de las entidades de la Administración Local, las fiestas locales establecidas mediante Resolución 682/2025, de 17 de noviembre, del Director General de Economía Social y Trabajo, publicada en el Boletín Oficial de Navarra (BON) del pasado 2 de diciembre.

CALENDARIO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN

Por otra parte, este jueves se ha publicado en el BON la Orden Foral por la que se aprueba el calendario laboral del año 2026 para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

En este caso, serán festivos el 1 (Año nuevo) y el 6 de enero (Epifanía del Señor), el 9 de marzo (San José), 2, 3 y 6 de abril (Jueves Santo, Viernes Santo y Lunes de Pascua), 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 6, 7 y 8 de julio (víspera de San Fermín, festivo para el personal que presta sus servicios en Pamplona), 5 de agosto (Asunción de la Virgen), 12 de octubre: (Fiesta Nacional de España) , 2 de noviembre (día siguiente a la festividad de Todos los Santos), 30 de noviembre (día siguiente a la festividad de San Saturnino, festivo para el personal que presta sus servicios en Pamplona), 3 (San Francisco Javier), 8 (Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (Natividad del Señor).