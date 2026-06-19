El Gobierno de España moviliza en Navarra cerca de 44 millones de euros a través del Perte para la Salud de Vanguardia

Imagen de la presentación de los fondos del Perte para la Salud de Vanguardia en Navarra - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través del Perte para la Salud de Vanguardia, liderado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), ha movilizado 43,9 millones de euros en Navarra.

De esta cantidad, la inversión pública asciende a 42,7 millones de euros (36,6 en transferencias de capital y 6,2 en forma de préstamos) y la inversión privada a 1,1 millones de euros.

Así lo ha manifestado este viernes el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, en una jornada sobre el impacto del Perte para la Salud de Vanguardia celebrada en Pamplona, en la que también han participado la presidenta de Navarra, María Chivite, y la comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia, Raquel Yotti.

En el acto, Cigudosa ha manifestado el "compromiso" del Gobierno de España para "acelerar la medicina personalizada, el desarrollo de terapias avanzadas, la transformación digital del sistema sanitario y el fortalecimiento del tejido industrial vinculado a la innovación en salud".

"Navarra es un territorio que representa muy bien lo que hemos querido construir con el Perte para la Salud de Vanguardia: un modelo en el que la ciencia, la sanidad pública y la industria trabajan juntas para mejorar la vida de las personas", ha señalado.

Cigudosa se ha referido a los distintos proyectos que se han desarrollado en el marco del Perte para la Salud de Vanguardia. En el ámbito de la medicina personalizada, se han llevado a cabo 6 proyectos dotados con más de 12 millones de euros que han contribuido a la implantación de la genómica y al desarrollo de programas en cáncer, enfermedades raras y patologías complejas.

En terapias avanzadas, España, y en concreto Navarra, "son referentes" en la generación de innovación y su traslación al paciente en ámbitos como las terapias celulares, CAR-T o inmunoterapia, donde se han puesto en marcha 6 proyectos con una inversión de más de 5,5 millones de euros.

También se ha impulsado, con una inversión de casi 800.000 euros, el Espacio Nacional de Datos en Salud y se han incrementado las capacidades de análisis avanzado y de inteligencia artificial. Por último, se han invertido cerca de 10 millones de euros en dos proyectos de transformación digital del sistema sanitario, lo que está permitiendo transformar la atención primaria y desarrollar la atención digital personalizada.

Por su parte, Chivite ha destacado que estas inversiones tendrán "un impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía". En este sentido, ha afirmado que la sanidad es percibida como "el principal reto de los servicios públicos", según la Encuesta sobre confianza ciudadana en las instituciones y su percepción en la prestación de los servicios públicos en Navarra.

Un "reto" al que se suma además "el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y los cambios en las estructuras familiares". "Nos encontramos ante un cambio profundo de nuestra estructura social, que exige también cambios profundos en las políticas públicas, en la industria sanitaria y en sus modos de colaboración mutua", ha insistido, al tiempo que ha reivindicado "aplicar la inteligencia colectiva a uno de los grandes desafíos de nuestros días".

Chivite ha repasado las principales inversiones encuadradas dentro del Perte en el ámbito de la Comunidad foral, y ha destacado como uno de los principales destinos el desarrollo del Plan de Atención Digital Personalizada, con 5,3 millones de euros, que incluye la puesta en marcha de una plataforma integral para la telemonitorización de pacientes en Navarra, de un portal para la actividad asistencial de los profesionales o de terapias avanzadas como las CAR-T génicas, celulares y tisulares.

Ha adelantado también que otros 4,6 millones se destinan al Plan de Atención Primaria y Comunitaria, que incluye inversiones en proyectos dirigidos a mejorar la seguridad global de la infraestructura de los Servicios de Atención Primaria.

Otras inversiones que ha repasado asimismo la presidenta son el más de medio millón de euros que se destinan al proyecto 'Únicas', para la mejora de la asistencia sanitaria a pacientes con enfermedades raras, trastornos neuromotores y ELA, así como los más de 700.000 euros dedicados a la iniciativa SiGenES, enfocada a la consolidación de la Medicina de Precisión en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (en concreto, a la implantación de la cartera de servicios de genómica).

Finalmente, también ha mencionado Chivite la inversión de 760.000 euros en el proyecto del Espacio Nacional de Datos Sanitarios o 'data lake sanitario' (un repositorio de datos sanitarios para la identificación y mejora del diagnóstico y de los tratamientos) o la inversión de 470.000 euros para el proyecto 'Genómica' (que permitirá la ampliación del catálogo de pruebas genéticas del SNS a través de la compra de dos secuenciadores Nextseq 1000).

SOBRE EL PERTE PARA LA SALUD DE VANGUARDIA

El Perte para la Salud de Vanguardia es una iniciativa que se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y busca "mejorar la salud de la población, así como transformar el modelo de I+D+i en salud, impulsar la colaboración público-privada, y situar a España en la vanguardia europea en investigación biomédica, medicina personalizada y tecnologías sanitarias emergentes, generando riqueza y empleo de calidad".

En total, el Perte ha movilizado 2.844,8 millones de euros, de los que 2.481,4 millones de euros son inversión pública. Un 82% ya se ha ejecutado y hay 60 actuaciones en marcha.

El Perte ha evolucionado hacia el nuevo Programa Estratégico Salud de Vanguardia 2025-2027, que se ha diseñado para "dar continuidad y consolidar los avances conseguidos, reforzar nuestra autonomía estratégica y situar la biomedicina como un sector clave del país".