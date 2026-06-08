El Gobierno foral amplía el parque público de alquiler con la adquisición de un edificio de doce viviendas en Villava

PAMPLONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias de Gobierno de Navarra ha adquirido un edificio de doce viviendas con garajes, ubicado en la calle Bidaburua de Villava, por un importe total de 1,4 millones de euros. La operación se ha realizado mediante el derecho preferencial de la administración del tanteo y retracto sobre las viviendas de protección pública que mantienen la calificación.

Estas doce viviendas con garajes, que constan cada una de tres habitaciones y dos baños, eran propiedad del fondo de inversión Building Center y habían perdido la calificación de vivienda protegida. "Gracias a esta operación, el Gobierno de Navarra recupera doce viviendas que iban a formar parte, a partir de ahora, del mercado libre de vivienda", ha señalado la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, para quien "es fundamental utilizar todas las herramientas de las que disponga la Administración para atender así la máxima demanda posible".

Según ha indicado el Ejecutivo, para este 2026 se ha duplicado la partida presupuestaria destinada a ejercer el derecho de tanteo y retracto, dotándola con un total de 8,2 millones de euros "gracias a los cuales se han adquirido ya 25 viviendas de diferentes puntos de la geografía navarra y otras 27 están en trámite de ser adquiridas". El año pasado, mediante este derecho, el Ejecutivo foral sumó a su parque público un total de 37 viviendas.