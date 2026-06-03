El Gobierno foral aprueba el proyecto de ley foral de Juventud y Justicia Intergeneracional, que pasa al Parlamento

PAMPLONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, el proyecto de ley foral de Juventud y Justicia Intergeneracional, como paso previo a su entrada en el Parlamento de Navarra para su posterior debate y votación.

Según ha explicado la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratoria del Gobierno foral, Begoña Alfaro, la nueva ley viene a sustituir a la anterior, que data del año 2011, al objeto de "adaptar las políticas juveniles a las nuevas realidades y a aquellos desafíos a los que las personas jóvenes se enfrentarán de manera inmediata en materia de participación, formación, empleo, emancipación, salud, bienestar emocional, igualdad o medioambiente".

Para ello, la finalidad de la nueva ley es garantizar la autonomía necesaria de las personas jóvenes para llevar a cabo un proyecto de vida plena basado en la libertad de elección personal, la igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo de sus derechos; así como fomentar una ciudadanía joven comprometida, responsable y que participe activamente en el desarrollo político, social, económico, medioambiental y cultural de Navarra, ha explicado el Ejecutivo.

Entre sus principales novedades, ha destacado que se trata de la primera ley de juventud en España que recoge expresamente el concepto de justicia intergeneracional y de corresponsabilidad entre generaciones, al objeto de "considerar el impacto de las políticas públicas en las generaciones futuras y garantizar la justicia entre las distintas generaciones".

Alfaro ha explicado que el texto nace de "la escucha y la aportación de la juventud navarra, elaborado a partir de un proceso participativo amplio y diverso para una población diversa" y ha destacado que recoge un cambio de modelo "porque la juventud no es sólo una etapa biológica, sino una dimensión esencial de la sociedad, ciudadanía activa con capacidad de propuesta y de decisión en la construcción del presente y del futuro de Navarra".

FORO DE LA JUVENTUD DE NAVARRA

Uno de los pilares de la nueva ley es la garantía y fomento del derecho a la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de la Comunidad foral. Para ello, el texto recoge la constitución del Foro de la Juventud de Navarra como máximo órgano de representación y participación de las personas jóvenes en los asuntos públicos.

Además de canalizar su capacidad de participación a través de organizaciones juveniles, se recoge como novedad la posibilidad de articularla a través de agrupaciones informales de jóvenes, esto es, colectivos sin personalidad jurídica formados por personas jóvenes con finalidad e intereses comunes a corto plazo que se considerarán también interlocutores ante la administración; "siendo la primera Comunidad que reconoce por ley esta diversidad organizativa de la juventud".

También será la primera ley que incluya el 'Youth Test' o control joven impulsado por la Comisión Europea, como mecanismo para asegurar la justicia intergeneracional en la toma de decisiones y garantizar que los intereses de las personas jóvenes se integren en la gestión pública, mediante la elevación de informes desde el Foro de la Juventud de Navarra, ha explicado el Ejecutivo, que ha destacado además que los departamentos del Gobierno de Navarra contarán con personal designado como enlace con el INJ para coordinar las acciones de justicia intergeneracional.

El texto recoge asimismo el apoyo y fomento al voluntariado juvenil como forma de participación social activa, libre, solidara, altruista y responsable; así como la participación juvenil transnacional. También la posibilidad de constituir 'mesas jóvenes' para deliberar sobre materias concretas, las consultas a la juventud, el Parlamento Joven de Navarra, los presupuestos participativos o la participación a través de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación por parte de las administraciones se configuran como cauces complementarios para articular la participación de la juventud en los asuntos públicos.

OTROS ASPECTOS RECOGIDOS EN EL PROYECTO DE LEY

El acceso a la información y al asesoramiento de la población joven a través de servicios veraces y profesionales es otra de las cuestiones recogidas en la norma para el fomento de los planes, servicios e infraestructuras destinadas a la población joven. La Red de Servicios de Información y Asesoramiento Juvenil, coordinada por el Instituto Navarro de la Juventud (INJ), proporcionará la información y orientación necesaria a la población joven para su integración y participación social.

El texto recoge también mención expresa a los profesionales que trabajan con el ámbito juvenil y al personal con carácter voluntario. Se contemplan acciones de capacitación del personal dependiente de la Administración, así como la creación de una Red de Profesionales de Juventud, adscrita al INJ, como herramienta de coordinación y asistencia sectorial.

Al objeto de ofrecer asesoramiento y garantizar la coherencia de las políticas públicas, entre los órganos colegiados consultivos está prevista la creación de una Comisión Científica para favorecer el diseño de las políticas de juventud basadas en evidencias científicas.

El texto reconoce también la importancia de la rendición de cuentas de manera periódica mediante informes de la realidad social de la juventud, siendo así Navarra la primera Comunidad que se aproxima al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.

En el ámbito de las políticas de juventud se identifican como transversales el empleo, la educación, la vivienda la salud, la igualdad y la diversidad; y como especificas la información y asesoramiento juvenil, la educación no-formal, el ocio y tiempo libre y los servicios y equipamientos, entre otras. Además, se incorpora el medioambiente, la cultura, el deporte, la movilidad y el consumo sostenible como ámbitos estratégicos.