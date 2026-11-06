El Gobierno foral celebra que la Junta Electoral no abra expediente a Chivite y pide a UPN una oposición "responsable"

Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha celebrado este viernes la resolución de la Junta Electoral Provincial que acuerda no incoar expediente sancionador contra la presidenta, María Chivite, por su participación en el acto de colocación de la primera piedra del Centro BIOMA de la Universidad de Navarra.

La Junta rechaza así un escrito presentado por UPN y señala que "el acto fue convocado por la Universidad de Navarra, de titularidad privada, sin que la concesión de subvenciones por parte del Gobierno de Navarra afecte al carácter privado de dicha institución". "El desarrollo del acto y su contenido se elaboró por la propia Universidad, sin participación alguna de la señora Chivite, que acudió en calidad de invitada, al igual que muchas otras autoridades que allí se congregaron", expone.

Fuentes del Ejecutivo foral han destacado que esta decisión se suma a los dos pronunciamientos anteriores de la Junta Electoral Provincial relativos al viaje institucional de María Chivite a Perú y Argentina. "En ambos casos, el órgano electoral rechazó las pretensiones de UPN de impedir el desplazamiento: primero, descartando su suspensión preventiva y, posteriormente, ratificando esa decisión tras examinar la agenda institucional prevista", ha valorado el Ejecutivo foral.

Según han indicado desde el Gobierno, "en sus resoluciones, la Junta Electoral recordó que la coincidencia de una actividad institucional con un periodo electoral no implica, por sí misma, una infracción, y que cualquier eventual vulneración debe valorarse atendiendo a las circunstancias y actuaciones concretas". "En definitiva, tres pronunciamientos electorales han rechazado las pretensiones planteadas por UPN respecto a la actividad institucional de la presidenta, sin apreciar elementos suficientes para impedir el viaje institucional o incoar un procedimiento sancionador por su participación en el acto de BIOMA", han afirmado.

Además, las mismas fuentes han señalado que a estos tres pronunciamientos "se ha sumado un cuarto en lo que concierne al Gobierno de Navarra tras la negativa de la Junta Electoral a expedientar a Begoña Alfaro, vicepresidenta tercera, por su comparecencia en el Parlamento para presentar una encuesta sobre vivienda".

El Gobierno de Navarra ha expresado su "compromiso con el respeto escrupuloso a la legislación electoral, la neutralidad institucional y la transparencia", y ha considerado que "la actividad de las instituciones debe desarrollarse con normalidad, responsabilidad y pleno respeto al ordenamiento jurídico".

El Ejecutivo foral ha enfatizado igualmente que "el control político y la fiscalización de la acción de Gobierno son legítimos y necesarios, pero deben ejercerse desde el rigor y sobre hechos concretos, evitando cuestionar preventivamente la actividad institucional sin fundamento suficiente". "Navarra necesita una oposición exigente y vigilante, si bien también responsable, que contribuya al debate público con argumentos y alternativas y no convierta cada actuación institucional en una controversia política", ha señalado.