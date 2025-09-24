El Gobierno foral comienza la negociación presupuestaria con EH Bildu y ve a la oposición en los "insultos constantes"

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha anunciado que este miércoles dará comienzo la negociación de los Presupuestos Generales de Navarra para 2026 entre los socios del Ejecutivo foral y EH Bildu.

En concreto, este mismo miércoles a las 13 horas tendrá lugar una reunión en la que participarán las tres vicepresidencias del Gobierno de Navarra (ostentada cada una por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y el grupo parlamentario de EH Bildu, además del propio consejero de Economía y Hacienda.

Arasti ha afirmado que "para esta primera cita el Gobierno de Navarra ha llamado a EH Bildu por cuanto esta formación ha sido la que en la presente legislatura y también en la anterior ha posibilitado llegar a los acuerdos necesarios que dieran luz verde a las cuentas de Navarra".

En cambio, el consejero ha indicado, refiriéndose a los grupos de la oposición, que "día a día en el en el ámbito parlamentario y también en todas las noticias que vamos conociendo" buscan "hacer ver lo negativo de lo que hace este Gobierno" y también están en "los insultos constantes". Arasti ha afirmado que "no hay nada que no nos permita poder tener una conversación respecto no solo a Presupuestos, sino respecto a cualquier cosa -con la oposición-, pero creo que son ellos los que están decidiendo alejarse cada vez más de esa posibilidad".

El consejero ha explicado que esta sería "la tercera negociación presupuestaria de la presente legislatura y que nos puede permitir seguir explorando esas prioridades que tenemos compartidas y puntos en común que redunden en que Navarra disponga de los mejores Presupuestos o de las mejores cuentas posibles, y en eso estamos actualmente".

José Luis Arasti ha añadido que "empieza el camino que queremos que concluya el próximo 31 de octubre con la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales de Navarra y su entrega al Parlamento de Navarra para que allí comience su tramitación pertinente".

El consejero ha valorado que "las piezas para que el engranaje funcione ya están puestas por parte de este Gobierno y nos hacen ser optimistas por cuanto vamos a tener la capacidad de conformar unos Presupuestos que den cumplimiento, sobre todo, a las demandas de la ciudadanía". "Recientemente hemos aprobado el mayor techo de gasto presupuestario de la historia de Navarra, que son algo más de 6.315 millones de euros, para poder destinarlos fundamentalmente a iniciativas que se enmarquen dentro del llamado gasto social, orientado a áreas como la educación, la salud, el bienestar social o la vivienda", ha indicado.

Arasti ha afirmado que todo ello está "sustentado siempre en las fortalezas de una Comunidad foral que está en máximos de afiliación y en mínimos históricos de paro, lo que sin duda hace que el músculo del que disponemos en forma de ingresos, por ejemplo, sea mucho más resistente y adaptable a las necesidades que puedan surgir en el día a día".

El consejero ha destacado que "la reciente noticia de la mejora de la calificación crediticia de Navarra es un importante impulso también para nuestra economía". "Me alegra que se haya recogido en muchos foros, más allá de nuestras fronteras forales, con la importancia que realmente se merece. Estamos a solo dos escalones de lo que para Standard & Poor's sería la matrícula de honor y seguimos estando dos niveles por encima del soberano del Estado español. Eso nos distingue entre las comunidades más solventes, no ya sólo de España, de lo que no hay duda, sino que estamos a la cabeza de las regiones europeas", ha valorado.

En la misma línea, José Luis Arasti ha resaltado que "nuestro nivel de deuda está en valores no conocidos desde hace más de 13 años y tenemos una cifra global de endeudamiento de 2.745 millones de euros". "Mientras otras comunidades buscan sobrevivir nosotros tenemos una fortaleza que sin duda vamos a aprovechar en nuestra relación bilateral con el Estado", ha defendido.

El consejero ha remarcado "la seriedad de la Comunidad foral como se demuestra en los datos objetivos y con la imagen que proyecta en organismos independientes, ahí Navarra destaca, y eso es el mejor ejemplo del trabajo diario de este Gobierno que no se detiene, lejos del ruido interesado y partidista que emplazan los que saben que no pueden competir contra realidades como es el buen hacer económico de nuestra Comunidad y los buenos datos económicos que vamos conociendo día a día".

Preguntado sobre si han hablado con otros grupos además de EH Bildu, Arasti ha afirmado que "hemos hablado con EH Bildu porque son los que han propiciado los acuerdos presupuestarios en los dos ejercicios anteriores y en la legislatura anterior, y los que también han mostrado su predisposición a seguir hablando sobre todo en esa parte que podemos tener en común de cara a lo económico y a lo presupuestario".

El consejero ha afirmado que "lo que nos están demostrando" los grupos de la oposición "día a día en el en el ámbito parlamentario y también en todas las noticias que vamos conociendo es esa necesidad de intentar hacer ver lo negativo, que creo que cada vez lo tiene más complicado, de lo que hace este Gobierno, y también los insultos constantes". "Por nuestra parte, no hay nada que nos pueda alejar y que no nos permita poder tener una conversación respecto no solo a Presupuestos, sino respecto a cualquier cosa, pero creo que son ellos los que están decidiendo alejarse cada vez más de esa posibilidad", ha afirmado.

Sobre la posibilidad de incluir partidas propuestas por EH Bildu directamente en el proyecto de Presupuestos, Arasti ha afirmado que esta primera reunión "es para establecer el marco de negociación que podamos llevar a cabo de aquí al día 31 de octubre". "Es cierto que en ejercicios anteriores ha sido así, pero prefiero esperar a la reunión de hoy donde se establezca ese marco, donde podamos establecer esos acuerdos de funcionamiento para la negociación y cuando haya algo más que informar, así lo haremos, teniendo en cuenta siempre que para llegar a acuerdos trabajamos desdes la discreción", ha señalado.