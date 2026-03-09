El Gobierno foral concluye la redacción de la orden foral necesaria para implementar en Navarra la 'Ley ELA'

PAMPLONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha finalizado la redacción de la orden foral necesaria para poder implementar en la Comunidad foral la Ley estatal 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

Una ley que permitirá que enfermos de ELA puedan recibir ayudas económicas de hasta 9.589 euros para el cuidado en domicilio a través de la contratación de un cuidador o cuidadora profesional y/o una empresa de servicios.

El Gobierno foral modifica así la actual normativa de Navarra para adaptarla a la citada normativa estatal y regular esta nueva prestación para personas con un Grado III+ de dependencia extrema.

El Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral y la Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ANELA), han trabajado para desarrollar la normativa. Se calcula que podrían beneficiarse unas 20 personas en la Comunidad foral.

Las ayudas económicas previstas oscilarán entre un mínimo de 3.200 euros y un máximo de 9.589 euros al mes, dependiendo del número de horas de cuidado que se contraten.

Las cuantías máximas y mínimas correspondientes a Grado III + de dependencia extrema se abonarán en función de las horas de cuidado contratadas, independientemente de la renta per cápita de la unidad familiar. La financiación de estas ayudas corre a cargo del Estado en un 50%, mientras que el Gobierno de Navarra destinará el 50% restante.

De este modo, con la nueva normativa se incrementarán las cuantías máximas actualmente previstas de la prestación económica para la contratación de cuidador profesional, para que las personas con Grado III+ de dependencia extrema reconocido "puedan recibir la atención domiciliaria que requieran".

Se considera que el establecimiento de una prestación específica de mayor cuantía económica para las personas con Grado III+ de dependencia extrema "contribuirá a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por estos procesos, facilitando a éstas una mayor financiación que les permita recibir una atención profesional adecuada".

El proyecto de orden foral se publicará en los próximos días en el portal de participación del Gobierno de Navarra para su exposición pública por un plazo de 15 días hábiles. Las ayudas podrán tramitarse una vez que la Orden Foral sea aprobada y publicada en el Boletín Oficial de Navarra (BON).