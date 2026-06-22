El Gobierno foral concluye en Tafalla la primera ronda de reuniones para coordinar la seguridad por el eclipse

Imagen de la reunión. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del departamento de Interior, Función Pública y Justicia, junto a la Delegación del Gobierno, ha finalizado este mediodía en Tafalla la primera ronda de reuniones para coordinar la seguridad con los municipios que se han constituido en puntos oficiales de observación del eclipse total que podrá contemplarse en parte de la Comunidad foral el próximo 12 de agosto. El objetivo de estos encuentros ha consistido en el diseño, junto con las entidades locales, de una respuesta colaborativa ante aglomeraciones y posibles situaciones de emergencia, como pueden ser incendios forestales, tormentas, vientos fuertes, entre otros.

En la reunión han estado presentes la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, el alcalde de la localidad, Xabier Alcuaz, y el director general de Interior, Salvador Díez. A su vez, han participado representantes del Servicio de Emergencias, Prevención y Protección Civil, de la Policía Foral, de la Guardia Civil y de la Subdirección de Urgencias de Navarra y de la Dirección Técnica de la Atención a la Urgencia Vital del Servicio Navarro de Salud.

Tras el primer encuentro, a todas las localidades se les ha emplazado a una segunda ronda de reuniones, que algunos municipios ya han mantenido, para resolver posibles dudas y analizar conjuntamente el grado de avance y desarrollo de acciones de prevención para minimizar el peligro de ocasionar un fuego, el control de las aglomeraciones y la seguridad de las personas visitantes, y la movilidad antes y después del eclipse, entre otros aspectos, según ha informado el Gobierno foral.

Asimismo, con el fin de que toda la ciudadanía navarra y las personas visitantes puedan disfrutar del evento de forma segura, en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) se han difundido recomendaciones sobre cómo actuar en cuanto a prevención de incendios, movilidad y cualquier otro tipo de emergencia a todas las entidades locales de la Comunidad foral que prevén realizar algún tipo de actividad relacionada con el eclipse, y también consejos generales de autoprotección y salud ocular dirigidas a la población.

ACONDICIONAMIENTO DE LAS ZONAS DE APARCAMIENTO

Durante el mes de agosto, especialmente en el sur de Navarra, se suelen dar altas temperaturas y baja humedad, lo que aumenta el riesgo de incendios forestales. Por ello, durante estas reuniones se han establecido acciones de prevención para minimizar el peligro de ocasionar un fuego, como la zonificación y establecimiento de un perímetro de seguridad, por el que se acondicionarán tanto las zonas de aparcamiento, las de observación oficial y las vías de evacuación, manteniéndolas libres de matorral y pasto seco.

Asimismo, para evitar situaciones de riesgo, se aplicará de forma estricta la Orden Foral 222/2016 de regulación del uso del fuego en suelo no urbanizable para la prevención de incendios forestales, que establece la prohibición en la zona sur durante el periodo estival del uso del fuego en espacios abiertos con fines recreativos -barbacoas, camping-gas etc.

De la misma manera, se realizará una vigilancia activa de prevención de incendios, y se controlará especialmente dónde se aparcan los vehículos, ya que los catalizadores calientes en contacto con vegetación seca son una causa común de incendios. Por ello, los parkings estarán sobre terreno pavimentado, labrado o segado a ras de suelo.

REVISAR LA METEOROLOGÍA PREVISTA PARA ESE DÍA

En los encuentros también se han repasado los consejos para los visitantes a estos puntos oficiales de observación del eclipse. Entre otros, se ha remarcado la importancia de revisar la meteorología prevista para ese día, especialmente ante el riesgo de temperaturas extremas, tormentas o vientos fuertes, para adecuar la vestimenta y equipación y conocer la infraestructura de seguridad dispuesta en el entorno elegido para ver el eclipse, la ubicación de la zona de observación, así como los puntos de refugio, vías de evacuación y puestos de atención y socorro.

Además, se recomienda acordar un punto de encuentro con las personas con las que se viaja en caso de separación y, especialmente las y los menores, que lleven consigo datos de contacto escritos.

También se aconseja que las personas visitantes lleven una mochila que incluya un mapa físico de la zona, con la ubicación de los servicios, así como agua, comida, pequeño botiquín, linterna, una batería de reserva y una radio FM con pilas. Se sugiere también que la ropa sea transpirable, y se haga uso de protector solar.

ENCUENTROS CON LOS 20 PUNTOS OFICIALES DE OBSERVACIÓN

A lo largo de estos últimos tres meses, representantes de la Dirección General de Interior y de la Delegación del Gobierno han mantenido reuniones con las 20 localidades y espacios que se han constituido en puntos oficiales de observación: Arguedas, el centro de visitantes Aguilares y El Ferial, ambos en las Bardenas Reales, Buñuel, Cárcar, Cascante, Castejón, Corella, Fitero, Larraga, Lerín, Lodosa, Marcilla, Mendavia, Peralta, Ribaforada, el parque Sendaviva, Tafalla, Tudela y Viana.

Los puntos oficiales de observación son municipios que ponen a disposición del público general un espacio diseñado para la observación del eclipse en las mejores condiciones, que aseguran una visibilidad óptima de éste con al menos 50 segundos de duración en la fase de totalidad, así como actividades a lo largo del día, gafas para observar el eclipse y materiales didácticos, entre otros.

El Ejecutivo foral, a través del departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, está trabajando de manera interdepartamental para "asegurar la mejor experiencia posible de las personas usuarias, integrando la planificación de seguridad, la gestión de flujos de visitantes y el desarrollo del proyecto Eklipse, orientado a la divulgación científica y la observación del fenómeno en condiciones óptimas".