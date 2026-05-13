El Gobierno foral da su conformidad a la proposición para regular el alquiler de habitaciones y contratos de temporada

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha manifestado, en su sesión de este miércoles, su conformidad a la toma en consideración de la proposición de Ley Foral reguladora del arrendamiento de habitaciones. Se trata de una iniciativa legislativa, presentada por los grupos parlamentarios Contigo-Zurekin, Partido Socialista de Navarra, EH Bildu y Geroa Bai, al objeto de regular también los contratos de temporadas.

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la sesión que "el Gobierno de Navarra está plenamente alineado con su objetivo, que no es otro que el de evitar los abusos que hoy en día están cometiendo determinadas empresas y determinados rentistas a través de las figuras del alquiler de habitaciones y del desvío de contratos habituales y permanentes de alquiler a los contratos de temporada, para evitar la limitación de precios que existen en las zonas de mercado tensionado".

Alfaro ha destacado que "se pretende regular dos aspectos cruciales en el actual mercado de la vivienda en alquiler en nuestra comunidad que buscan, fundamentalmente, la estabilidad, la asequibilidad y ofrecer seguridad jurídica tanto a personas propietarias como a inquilinas".

Según ha indicado, con esta nueva regulación el Ejecutivo foral quiere "poner coto a quien pretende esquivar la ley", no a los contratos de temporada. "Somos conscientes de que también los hay justificados y sobre estos no se va actuar. Se pretende actuar contra el fraude de ley y quienes lo alientan", ha puntualizado.

Esta nueva regulación tiene por objeto establecer el marco normativo de aplicación al arrendamiento de habitaciones en Navarra que regule distintas modalidades, como el arrendamiento de habitación para vivienda habitual o el arrendamiento de habitación de temporada.

REFUERZO A LA CAPACIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

En lo que respecta al arrendamiento de habitaciones, la proposición de ley establece las bases que permitirán "una mayor protección a las personas arrendatarias de habitaciones para vivienda habitual", debido a que les será de aplicación el régimen de protección ya previsto para los arrendamientos de vivienda conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, especialmente en materias como la duración mínima del contrato, las prórrogas, la determinación de la renta, la fianza y otros derechos vinculados, detalla en un comunicado el Ejecutivo foral.

Por otro lado, la regulación persigue "evitar usos fraudulentos" de los contratos de arrendamiento de habitación de carácter temporal para eludir derechos de los inquilinos e inquilinas. A tal efecto, se exige justificar la causa de temporalidad, se limita la duración de estos contratos a un máximo de un año y se presume el carácter habitual del arrendamiento cuando no quede expresamente fijada la temporalidad.

Cabe destacar también la previsión relativa a la limitación de precios del arrendamiento de habitaciones en zonas declaradas de mercado residencial tensionado, que en el caso de Navarra son 21 municipios, ya que la suma de las rentas de las habitaciones no podrá superar la renta máxima permitida para la vivienda completa.

La norma establece distintos mecanismos de control y supervisión de los contratos de arrendamiento de habitaciones, mediante la obligación de inscripción en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda de Navarra, para "reforzar la capacidad de seguimiento y control por parte del Gobierno de Navarra, contribuyendo a dotar al sistema de una mayor seguridad jurídica y transparencia".

Además, se amplían las obligaciones de información previa que deben facilitar las personas arrendadoras a las personas arrendatarias, "mejorando la protección de estas últimas y garantizando un mayor conocimiento de las condiciones esenciales del contrato".

Asimismo, se incorpora una disposición adicional relativa a los contratos de uso distinto de vivienda por temporada, "cuyo cumplimiento permitirá combatir posibles situaciones de fraude en esta modalidad contractual". En este sentido, se exige la identificación concreta de la causa temporal, su acreditación documental, la indicación de la residencia habitual de la persona arrendataria y la adecuación entre la duración del contrato y la causa alegada.

El Ejecutivo foral considera que "la vivienda constituye un pilar esencial del bienestar social, siendo obligación de los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada". "La presente proposición de ley foral representa una oportunidad para establecer mecanismos y herramientas orientados a mejorar el funcionamiento del mercado del arrendamiento de habitaciones, reforzando la seguridad jurídica, la transparencia y la protección de las personas arrendatarias, así como favoreciendo el acceso a una vivienda asequible", indica el Gobierno de Navarra en el acuerdo adoptado este miércoles.