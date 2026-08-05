El Gobierno foral destina 24.000 euros a atender conflictos en discapacidad y la cohesión social de personas migradas

PAMPLONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Justicia, ha concedido un total de 24.000 euros a dos proyectos enmarcados en el fomento de prácticas restaurativas comunitarias relacionados con la prevención y atención temprana de conflictos en personas con discapacidad, y el fomento de la cohesión social en contextos rurales.

Estas subvenciones, dirigidas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, tienen como finalidad la prevención y resolución de conflictos no judicializados, así como la promoción de la cohesión social, "buscando generar condiciones colectivas de confianza, respeto y cuidado, de forma que los conflictos que puedan surgir se gestionen en sus estadios iniciales de forma espontánea por la comunidad", explican desde el Ejecutivo foral en un comunicado.

Uno de los proyectos, financiado con 12.000 euros, está llevado a cabo por sociedad A tu lado Zurekin, y tiene por título 'Prevención de conflictos y prácticas restaurativas en personas con discapacidad en Navarra'. Tiene como misión facilitar la resolución de conflictos por vía extrajudicial en una población vulnerable, como pueden ser las personas con discapacidad. El enfoque del proyecto contempla el ámbito jurídico y el social, con un abordaje interdisciplinar que analiza y afronta las dificultades específicas de estas personas, "desarrollando herramientas de fácil comprensión para garantizar el ejercicio de los derechos desde una perspectiva de inclusión social".

El proyecto pretende facilitar la prevención y atención temprana de conflictos interpersonales, para poder desarrollar estrategias de justicia restaurativa ajustadas a las necesidades y capacidades de las personas con discapacidad.

FOMENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL EN CONTEXTOS RURALES

Otro de los proyectos, titulado 'Círculos que construyen comunidad - La Casa Mágica', ha sido subvencionado con cerca de 12.000 euros, y lo ha desarrollado la Fundación Koiné Aequalitas. Este tiene por objetivo la implantación progresiva de un modelo comunitario de prácticas restaurativas en la comarca de Tierra Estella, con especial atención a la localidad de Villatuerta y su zona de influencia. La iniciativa toma como núcleo inicial de intervención el recurso socio-residencial para personas jóvenes migradas tuteladas de 14 a 18 años, denominado 'La Casa Mágica'.

Se concibe como una estrategia estructurada de intervención comunitaria orientada a "fortalecer la convivencia y la cohesión social en entornos rurales, promoviendo dinámicas restaurativas que involucren a la comunidad local y a los distintos agentes del territorio". De esta manera, el proyecto surge como "respuesta preventiva ante posibles tensiones asociadas a la convivencia intercultural en contextos rurales, caracterizados por dinámicas comunitarias de proximidad donde pueden emerger percepciones de incertidumbre o rumores en ausencia de conflictos explícitos".

Desde un enfoque comunitario, la intervención busca "fortalecer la cohesión social, fomentar la confianza mutua y promover relaciones positivas entre la ciudadanía y las personas jóvenes residentes".

OTROS PROYECTOS SUBVENCIONADOS

En esta convocatoria se han subvencionado un total de siete proyectos restaurativos con un importe total de alrededor de 78.000 euros, como el de la sociedad microcooperativa Txiribuelta, que plantea una intervención intensiva en la Residencia San Jerónimo, orientada a consolidar procesos relacionales y generar un impacto sostenido en el tiempo, y la iniciativa de la Asociación de Mujeres Inclusivas para lograr la Igualdad Psicosocial (AMILIPS), que se desarrolla en Tierra Estella y la Ribera Alta de Navarra y pretende promover herramientas para fomentar la resolución de conflictos desde enfoques participativos en territorios con creciente diversidad cultural y presencia significativa de población migrante, especialmente mujeres que en muchas ocasiones enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

De igual manera, se ha financiado el proyecto de la Asociación ANTOX (Asociación para la Investigación, Prevención y Tratamiento de Adicciones), que tiene por objetivo transformar la atención a personas con adicciones mediante la incorporación del enfoque restaurativo, y el de la Fundación Gaztelan, que busca promover la interacción entre colectivos vulnerables y el tejido empresarial, a través de la metodología de círculos de resonancia. Igualmente, ha recibido una ayuda la iniciativa de la Asociación AZ Ekimena-Alde Zaharra (AZ Sare Komunitarioa), que plantea un trabajo de mediación comunitaria con el que se facilite el surgimiento de nuevos proyectos que respondan a las necesidades del vecindario.