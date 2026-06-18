El Gobierno foral dice del Canal que ha hecho "todo lo que está en su mano" y que "es la hora del ministerio"

Archivo - El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha afirmado que el Ejecutivo "ha hecho todo lo que está en su mano" en relación a la segunda fase del Canal de Navarra y que "es la hora del ministerio".

"El Gobierno de Navarra ha hecho todo lo que está en su mano para avanzar en el Canal de Navarra. Tiene proyecto, tiene la DIA, tiene la concesión del préstamo. Es la hora del ministerio, la institución competente en la licitación de las obras. Sí le puedo asegurar que ambas administraciones compartimos, y lo hemos hecho público, que sea este año cuando se licite una obra vertebradora y de futuro para Navarra", ha indicado.

Así se ha pronunciado este jueves, en respuesta a una pregunta oral sobre la previsión de la firma del convenio entre el Gobierno de Navarra y el Estado para la ejecución de la segunda fase del Canal de Navarra, formulada por UPN.

Esta cuestión, ha dicho Chivite, "no solo depende de este consejero". Según ha explicado, el 21 de abril, en la comisión de negociación entre Navarra y el Estado se acordó "un texto de convenio entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Comunidad foral de Navarra para la ejecución y la financiación del canal de Navarra". "Y como ya se le ha explicado en otras ocasiones, el texto acordado debe contar con los informes preceptivos de abogacía del Estado, el Ministerio de Hacienda, el de política territorial y la aprobación por el Consejo de Ministros", ha relatado.

Además, en el caso de Navarra, "una vez que Hacienda del Estado se haya pronunciado y hayamos verificado si hay alguna modificación, a partir de ahí, deberá revisar la Secretaría General Técnica de Cohesión Territorial, el Departamento de Economía y Hacienda y aprobarse en sesión de gobierno". "Entonces, solo entonces, será cuando se pueda firmar. Como se puede comprobar, proyectos de esta envergadura conllevan una densa tramitación para avanzar con la mayor seguridad jurídica y técnica", ha apuntado, tras añadir que "el trabajo es constante e intenso".

Asimismo, ha considerado que "el Canal de Navarra es mucho más que fechas concretas y proyectos parciales, es un proyecto integral que asegurará el porvenir de Navarra para muchos años y es este gobierno y es este consejero el que lo va a hacer realidad". A su juicio, "la mala gestión se hizo" cuando los regionalistas "paralizaron el Canal en el 2011 e hicieron una chapuza de acuerdo que ahora me toca a mí deshacer".

Por parte de UPN, el parlamentario Miguel Bujanda ha criticado que "dos meses después seguimos sin conocer nada de esta firma, seguimos sin licitación", después de "muchas y falaces veces anunciadas". "Llevamos escuchando durante muchas veces que la licitación era inminente. Creo que la última vez iba a ser esta primavera. Quedan pocos días de primavera. Por lo tanto, nuevas mentiras. Y aún nos dicen que quedan meses para aprobar siquiera el convenio Navarra-Estado, porque por todo lo que ha dicho usted, quedan meses", ha criticado. Bujanda también ha planteado "qué discrepancias hay". "Dígalo, si tiene lo que hay que tener", ha trasladado, tras criticar que "va a ser incapaz de decir dónde están los problemas".