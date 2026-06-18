El Gobierno foral dice que cumplirá los objetivos del TAV aunque "con retraso" y UPN ve "incumplimientos"

Archivo - El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha afirmado que, aunque "con retraso", el Ejecutivo cumplirá "con los objetivos de una compleja infraestructura de estas características" como el Tren de Alta Velocidad (TAV), mientras que UPN les ha acusado de "incumplir compromisos".

Durante el pleno parlamentario de este jueves, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha realizado a la presidenta de Navarra, María Chivite, una pregunta oral sobre "el compromiso de que los navarros se subirán al tren de altas prestaciones antes de que acabe esta legislatura", que ha sido respondida por el consejero Óscar Chivite.

En su intervención, el consejero ha acusado a UPN de dedicarse a "a afear los avances absolutamente innegables de las infraestructuras estratégicas de Navarra". "Si quiere hablar del pasado, hablemos de la herencia recibida, cuando la presidenta llegó al Gobierno en 2019 lo que se encontró es que estaba casi todo por hacer", ha dicho.

Según ha continuado, "me sorprende que cuestione la gestión de la presidenta en este tema, ya que del año 2009 al 2015", la inversión ejecutada en las obras del tren de altas prestaciones en Navarra "fue de 65 millones, una media de gasto de 9,2 millones por año". "Desde 2019 hasta 2026, el Ministerio ha invertido en nuestro trazado 460 millones de euros, de media 66 millones al año, siete veces más. Y ese avance se ha dado porque con gobiernos socialistas, en el 2021, la línea de alta velocidad Vitoria-Pamplona-Zaragoza se incluyó en la red básica del corredor atlántico. Ahí está la clave", ha apuntado.

"Imagínese cómo de diferente sería la situación si durante sus años de responsabilidad política hubiera avanzado la infraestructura al ritmo que lo está haciendo actualmente. Hace años que los navarros y navarras ya se habrían subido al tren", ha trasladado a Esparza.

Actualmente, "el Estado invierte 17 veces más al año que hace 11 años". "En el último año de su legislatura, 9,1 millones, en 2015. En 2025, 158 millones. Esa es la realidad que nos permitirá cumplir con los objetivos de una compleja infraestructura de estas características, con retraso, pero cumpliremos", ha manifestado.

"Supongo que se ha preguntado también en qué quedó el compromiso de Miguel Sanz cuando afirmó en el TAV que llegaría a Pamplona en el 2012, hace catorce años", ha planteado a Esparza.

El consejero, que ha realizado un repaso sobre la situación de la infraestructura y sobre la del tren convencional, ha señalado que "nunca" las obras de infraestructuras ferroviarias "habían avanzado a este ritmo en Navarra". "El impulso de la obra es incontestable", ha subrayado.

Por su parte, Esparza ha afirmado que "yo le preguntaba a la presidenta del Gobierno, porque ella afirmó que los navarros nos íbamos a montar en el tren de altas prestaciones antes de acabar esta legislatura", y ha criticado que Chivite no haya sido "capaz" de responder. A su juicio, Chivite "vendió una moto" que "luego no se va a cumplir". "De nuevo, un compromiso incumplido", ha apuntado, tras calificar de "asombroso" que la presidenta sea "incapaz de reconocer errores públicamente" y de "cumplir la palabra que da". "Una presidenta del Gobierno con una actitud, además, muy cobarde. Usted en otros momentos hubiera respondido a esta pregunta. Yo la veo floja, políticamente hablando", ha dicho.

"¿Es tan difícil asumir que se equivocó, que no va a cumplir la palabra que dio, que aquello que ha anunciado un titular mediático, era falso?", ha planteado, tras añadir que "lo grave de todo" es que "en ese momento ya sabía que no iba a cumplir", pero "viven de los titulares, de titulares que luego no cumplen". Según Esparza, "lo que han hecho es ir al ritmo que le marca y que le impone Madrid, al ritmo que le dicen desde Ferraz".