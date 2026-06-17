El Gobierno foral dice que el expediente de la OANA al exdirector de Obras Públicas es una cuestión entre "particulares"

Archivo - El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado este miércoles que el Ejecutivo foral no es "ni arte ni parte" en el expediente sancionador que ha incoado la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) al exdirector general de Obras Públicas, Pedro López, y al jefe de Servicio de Conservación por presuntas represalias contra el secretario de la mesa de contratación de las obras de duplicación del túnel de Belate, que denunció presuntas irregularidades en el proceso.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Remírez ha asegurado que no les consta "oficialmente, como Gobierno, el contenido de ese procedimiento, porque, que sepamos nosotros, no somos parte de ese procedimiento". "En este caso, según lo publicado por los medios, es una denuncia -del secretario de la mesa- frente a los dos funcionarios. El Gobierno ahí no es parte y no podemos aportar opinión en aquello que desconocemos", ha afirmado.

El portavoz del Ejecutivo ha señalado que, "a partir de aquí, lo que hay que hacer es que siga el procedimiento, que está en fase inicial y ya veremos cómo se resuelve".

En todo caso, Javier Remírez ha destacado que el Gobierno de Navarra "siempre ha defendido que no estamos ante una situación de represalia, sino que estamos ante una situación de reorganización". "Así lo hemos dicho a través del Departamento del Cohesión Territorial, de la Dirección General de Obras Públicas, a través del propio consejero Chivite, y, por tanto, mientras no se pongan encima de la mesa datos que digan lo contrario, más allá de las opiniones particulares, lógicamente nos mantenemos en esa posición. No obstante, siempre estaremos a lo que digan los organismos competentes ante cualquier cuestión", ha señalado.

Por otro lado, Javier Remírez se ha referido al hecho de que UPN -que ha anunciado este miércoles la existencia de este expediente sancionador- "tome la representación de un procedimiento del que no es parte, que sepamos nosotros". "Estamos hablando de un procedimiento entre particulares", ha afirmado, para señalar que esto le lleva a pensar que "UPN no está interesado" ni por el secretario de la mesa de Belate "ni por el buen fin de los procedimientos del Gobierno de Navarra".

Según Remírez, UPN "está interesado en una estrategia que está implementando durante este último año, ante la ausencia de proyecto político para Navarra, que es la extensión generalizada de la sospecha". "Lo ha intentado, en este caso, con la comisión de investigación de Belate, donde se ha establecido que no hay ni una sombra de corrupción en las actuaciones del Gobierno de Navarra. Cuando se ponen en marcha los instrumentos del Estado de Derecho, sale a la luz la verdad y la verdad contradice la estrategia de las derechas, de UPN, PP y Vox", ha indicado.

Remírez ha afirmado que la rueda de prensa de UPN sobre el expediente de la OANA es "una muestra de ello, porque no siendo parte, y haciéndose portavoz de alguna de las partes, hace suya esa posición". "Estamos ante una estrategia premeditada por parte de UPN de una extensión generalizada de la sospecha. Cuando no encuentra nada, trata de enfangar el debate político ante la ausencia absoluta de cualquier proyecto político para la Comunidad. Ellos verán si ese es el camino a seguir, pero creemos que la ciudadanía no va por ahí", ha afirmado.

Además, el portavoz del Gobierno ha señalado que, "que yo sepa, no estamos ante una resolución de la OANA, estamos ante un procedimiento que se ha abierto, que ahora se somete a contradicción por las otras partes para que aporten su punto de vista". "Estamos normalizando que ante un procedimiento que se inicia ya tenemos una sentencia dictada o una decisión tomada. Estamos haciendo un mal al Estado de Derecho", ha afirmado.

Javier Remírez ha considerado que hay "una actitud por parte de los partidos políticos de la oposición de Navarra, que ante cualquier denuncia ya tienen la sentencia dictada, es igual lo que se resuelva". "Por tanto, esperemos a ver lo que dictamina la OANA. Vamos a esperar", ha indicado.

Además, el portavoz ha afirmado que el Gobierno de Navarra "no es ni arte ni parte" en este procedimiento y ha insistido en que "hay una denuncia de una persona frente a otras dos personas, todos ellos, los tres, magníficos funcionarios del Gobierno de Navarra". "¿Que en su trabajo como funcionarios pueden cometer algún fallo? Por supuesto que sí. Vamos a darles la oportunidad de que se expliquen. Si estamos condenándoles ya... Vamos a esperar un poco", ha reiterado.

Preguntado sobre si cree que estas situaciones pueden hacer que otras personas que crean que hay que denunciar irregularidades se echen atrás, Javier Remírez ha afirmado que "cualquier persona que considere que se ha cometido una irregularidad dentro del Gobierno de Navarra no solo tiene el derecho, sino que tiene la obligación de denunciar, bien sea a la OANA, bien sea a la Fiscalía o bien presentando una denuncia en el Juzgado de lo Penal correspondiente". "Es más, nosotros animamos a cualquier funcionario o funcionaria a que, si tiene indicios claros de que hay algún comportamiento irregular, lo denuncie. No lo coartamos, al contrario", ha asegurado.

No obstante, ha precisado que "lo que sí pedimos es que los procesos sean garantistas, que aquí no se acuse sin pruebas y que aquí no se ponga directamente la sentencia desde el minuto uno, porque eso es injusto con las personas acusadas, y hace un daño tremendo a la democracia y al Estado de Derecho".

Cuestionado sobre si acatará el Gobierno la decisión de la OANA, Javier Remírez ha respondido: "Veremos. Si hablamos de un procedimiento judicial, una sentencia es recurrible, y eso no es poner en cuestión ni la sentencia ni el Estado de Derecho, es defender la posición. Pero es que el Gobierno de Navarra no es parte en esta cuestión, no tiene que acatar nada. Es un particular frente a dos personas particulares, cierto es que funcionarios del Gobierno de Navarra, los tres, magníficos funcionarios", ha afirmado.