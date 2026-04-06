El Gobierno foral dice que Navarra "retorna a la senda de la creación de empleo" de "manera significativa"

Archivo - La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Mª Carmen Maeztu, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha destacado que la Comunidad foral "retorna a la senda de la creación de empleo y lo hace de manera significativa", ya que la afiliación ha crecido respecto a febrero en 1.642 personas, un +0,52%.

Navarra, según ha indicado el Ejecutivo foral en una nota de prensa, "sigue creando empleo". En términos anuales, hay 5.529 más en el mercado laboral, exactamente, un 1,78% más de afiliaciones que hace un año. La afiliación media del mes de marzo alcanza las 316.535 afiliaciones. En definitiva, el nivel de empleo "se sigue situando en cotas históricas".

Por su parte, el paro ha disminuido en 151 personas en el último mes (un -0,51%), además en un año hay en 722 personas paradas menos (un -2,37%). Se trata, según han señalado desde el Gobierno, "del mejor dato de incidencia del paro sobre la afiliación desde 2008, con un dato del 8,6%".

En los últimos años, marzo "ha sido un mes en el que se ha disminuido el desempleo en Navarra, no obstante, este año lo ha hecho con mayor intensidad". Así, el número de personas desempleadas registradas en las agencias del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL) se ha situado al finalizar marzo en 29.736 personas.

Respecto a la contratación, en marzo se formalizaron 24.423 contratos, lo que supone un ascenso del 13,2% respecto a febrero y del 7,6% en comparación con marzo de 2025. De ellos, 5.047 fueron contratos indefinidos, cifra que representa un incremento del 0,8% en términos interanuales. De este modo, los contratos indefinidos han supuesto el 20,7% del total registrado en el mes.

PRINCIPALES CIFRAS DEL PARO REGISTRADO

En cuanto a las características del desempleo, desde el Gobierno han destacado que la distribución según sexo "sigue siendo desequilibrada". En marzo, seis de cada diez personas registradas como paradas en Navarra son mujeres (el 61,4%, 18.268) frente al 38,6% de hombres (11.468). De hecho, en un mes se ha producido un descenso de un 0,5% de mujeres desempleadas 96 menos, frente a los 55 parados menos.

En términos anuales la variación del desempleo ha resultado más positiva para las mujeres. Así, mientras que el número de parados se reduce en un año un -1,8% (210 desempleados menos) el de desempleadas lo hace un -2,7% (512 mujeres paradas menos).

Tres de cada diez personas desempleadas en Navarra (el 30,5%) son mayores de 54 años, 9.080 personas. En cuanto a los jóvenes en paro de menos de 35 años, representan el 16,8% del total (5.008), lo que supone una bajada del 6,5% respecto del año anterior.

Por su parte, la población parada extranjera representa el 22,9% (6.799 personas). En este caso, el número de personas desempleadas extranjeras ha descendido en términos anuales un -4,1% (288 menos), mientras que el número de personas desempleadas con nacionalidad española ha descendido en un año un -1,9%, (434 personas menos).

Respecto al desempleo de larga duración, actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 41,3%, es decir, 12.267 personas, son paradas de larga duración (llevan en situación continuada de desempleo más de un año). Se ha dado un descenso anual del -1% (119 personas paradas menos de larga duración).

Por otra parte, el mayor descenso del paro registrado por agencias de empleo se ha producido en la oficina de empleo de Aoiz, con 20 personas menos que en febrero, lo que supone un descenso del 2,8%. Le sigue la agencia de Alsasua, con un descenso de 19 parados menos, un 2,6%.

Entre las que aumentan su cifra de desempleo, destaca Santesteban, con un aumento del 2,3% y Estella, con un 1,6% de aumento. Con perspectiva anual, se destaca la caída del 14,6% de desempleo en la oficina de Aoiz, lo que supone que hay 118 parados menos que hace un año; y los 206 parados menos de la oficina de Tudela, lo que supone una caída de casi el 5%.

Por último, en cuanto a las variaciones mensuales por sectores, el sector de la construcción es el que registra el mayor descenso del paro, con una caída del 3,30% (38 personas desempleadas menos). Le sigue el sector de la industria, que disminuye un 1,51% (57 personas menos), y, en menor medida, el sector servicios, con un descenso del 0,90% (183 menos).

En contraste, el colectivo de personas sin empleo anterior aumenta un 3,14%, (106 personas más), seguido del sector primario que aumenta un 1.91% en el mes (21 personas más).

En términos interanuales, los mayores descensos del desempleo se concentran en el sector primario, con 132 personas menos (12%), seguido de la construcción, con una reducción de 102 personas (8,9%); los servicios, con 644 personas menos (3,2%). Por su parte, la industria es la categoría que presenta el mayor aumento anual: 148 personas desempleadas más, lo que supone un incremento del 3,9%.

En el mes de marzo se han registrado 24.423 contratos, un 13,2% más que en febrero. En términos anuales se ha producido un aumento del 7,6% (1.673 contratos más) respecto al mes de marzo de 2025. Según el tipo de contrato, se han formalizado 5.047 contratos indefinidos y 19.376 contratos temporales. Por lo tanto, del total de los contratos registrados en el mes de marzo, el 20,7% han sido indefinidos.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Del total de personas en paro registrado, 2.153 son personas con discapacidad, lo que representa un 7,24% del total. De ellos, 997 son hombres y 1.156 son mujeres. Entre todos ellos 317 son menores de 30 años y 794 mayores de 54.

Geográficamente se distribuyen de la siguiente manera: 1.460 en la agencia de Pamplona, 272 en Tudela, 110 en Tafalla, 108 en Estella, 75 en Lodosa, 55 en Aoiz, 39 en Alsasua y 34 en Santesteban. De los 2.153, 1.228 representan parados de larga duración.