El Gobierno foral y Eroski firman un convenio para favorecer el producto alimentario navarro en compras y consumo

Archivo - El consejero Aierdi junto a la CEO de Eroski, Rosa Carabel, en el momento de la firma acompañados por Natalia Bellostas (INTIA) y Asier Guridi (Eroski) - JUAN GOYACHE-GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y el Grupo Eroski han firmado este martes el primer convenio de colaboración entre ambas entidades para impulsar la competitividad del sector agroalimentario de la Comunidad foral y favorecer el producto navarro, tanto en compras a proveedores locales como en sensibilización para el consumo por parte del público.

El consejero de Desarrollo Rural y Ambiente del Gobierno foral, José María Aierdi, y la CEO del Grupo Eroski, Rosa Carabel, acompañados de la directora gerente de la sociedad pública INTIA, Natalia Bellostas, y del director de productos locales de la cooperativa, Asier Guridi, respectivamente, han suscrito este acuerdo de compromisos en el marco de un encuentro con medio centenar de agentes del sector, entre proveedores locales, asociaciones sectoriales o representantes institucionales que, bajo el lema 'Territorio, producto y compromiso', se ha celebrado en el Salón Pinaquy de Pamplona, antiguo convento de las Salesas.

Este acuerdo, que tendrá vigencia hasta 2029, es "un paso adelante" que la cooperativa Eroski da en sus compromisos concretos de compra y promoción de producto local, dando continuidad a la campaña de sensibilización 'No dejes que pase; al comprar elige Navarra / Zure esku dago hori ez gertatzea; zure erosketan, aukeratu Nafarroa' que el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha puesto en marcha, en colaboración con distintas grandes y pequeñas superficies comerciales de Navarra, para fomentar el consumo de alimentos navarros como "alternativa a la importación de productos procedentes de miles de kilómetros".

CONSUMO RESPONSABLE DE ALIMENTOS

El consejero Aierdi ha subrayado, durante el acto de firma del convenio con Eroski y el posterior encuentro profesional, que "al elegir producto local estamos haciendo una apuesta por el valor de nuestra propia tierra, de nuestros productores y productoras; estamos haciendo una elección por un determinado modelo de producción sostenible, por un consumo responsable con el medio ambiente, con la salud y también con la realidad de nuestros pueblos para seguir haciendo comunidad entre agentes productores, distribuidores y el propio público consumidor".

Asimismo, Aierdi ha considerado fundamental que, con esta filosofía y objetivos, "podamos tejer y reforzar alianzas entre todos los eslabones que integramos la cadena de valor agroalimentaria en Navarra, desde productores y productoras, elaboradores de alimentos e industria, hasta la distribución y la llegada a las personas consumidoras, pasando por la administración foral".

Por su parte, la directiva de Eroski, Rosa Carabel, ha destacado que "este acuerdo refleja nuestro compromiso de poner al servicio del crecimiento, la competitividad y la sostenibilidad del sector agroalimentario navarro todos los recursos de nuestra cooperativa de distribución alimentaria", ya que "el impulso a lo local es una manera de construir comunidad y de generar un impacto real en nuestro entorno, creando valor compartido con quienes producen y quienes consumen y reforzando la conexión con el mundo rural".

LÍNEAS DE ACCIÓN EN EL ACUERDO

El acuerdo entre el Ejecutivo foral y Eroski establece un marco de trabajo conjunto orientado a fortalecer la producción y el consumo de alimentos de Navarra, con énfasis en los productos amparados por figuras de calidad y origen, promover la innovación para avanzar hacia modelos de producción y comercialización más sostenibles, así como favorecer el crecimiento de productores y empresas locales.

Actualmente, la cooperativa ya trabaja con 186 proveedores de alimentos de Navarra, con un volumen de compras que supera los 200 millones de euros anuales.

Asimismo, el acuerdo de colaboración contempla acciones dirigidas a incrementar la presencia de productos navarros en los puntos de venta de Eroski y a mejorar su visibilidad ante los consumidores, con especial atención a aquellos amparados por sellos y distintivos de calidad que acreditan su origen, trazabilidad y valor diferencial, como Reyno Gourmet, la producción integrada o ecológica y los alimentos Artesanos de Navarra.

El convenio también prevé iniciativas de acompañamiento a productores y empresas agroalimentarias para afrontar algunos de los grandes desafíos del sector.

En ese sentido, la cooperativa Eroski impulsa un programa de acompañamiento que ayuda a los pequeños productores a profesionalizarse y afrontar los retos de un mercado cada vez más exigente.

Actualmente, medio centenar de productores locales participan en este programa en Navarra, "contribuyendo a extender un modelo que asegura la frescura y la calidad de los alimentos, reduce la huella de carbono al minimizar los kilómetros de transporte y refuerza al sector".

Asimismo, el acuerdo refuerza la colaboración entre Eroski y agentes clave del ecosistema agroalimentario navarro como el instituto INTIA o centros tecnológicos, con el objetivo de impulsar proyectos relacionados con la innovación, la calidad y seguridad alimentaria, así como acelerar la transferencia de conocimiento.