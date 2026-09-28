El Gobierno foral hará "todo lo posible" para recuperar la parada de Tudela en la línea ferroviaria Pamplona-Salamanca

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de Navarra ha expresado al presidente de Renfe su "disconformidad" con la supresión de las paradas de Tudela, Castejón y Tafalla en la línea ferroviaria que una Pamplona con Salamanca y ha manifestado que "hará todo lo posible" por recuperar al menos la parada en la capital ribera.

El Ejecutivo foral ha asegurado en una nota que también ha trasladado esta disconformidad al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, quien se ha comprometido a estudiar la recuperación de la parada de Tudela, según ha informado el Gobierno de Navarra en una nota.

La directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda, ha expresado la voluntad del Ejecutivo navarro de "hacer todo lo que esté en nuestra mano para recuperar, al menos, la parada de Tudela para dar servicio al conjunto de la Ribera".

En abril de este año se acometió la reestructuración del tren que conecta Barcelona con Salamanca "por motivos operativos y de mejora de servicio". Esta reestructuración implicaba la supresión de tres paradas en Navarra. Desde entonces, la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible ha negociado con Renfe revertir la situación.

La Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible ha considerado que esta medida "no es proporcional, no se ajusta a los criterios que defiende el Gobierno de Navarra de movilidad sostenible y cohesión territorial que precisan de mayores servicios de transporte público de viajeros". Además, ha añadido Miranda, "no tiene coherencia con los motivos por los que se justifica la eliminación de las paradas, se elimina la parada de Tudela y en el mismo trayecto introducen paradas con poblaciones de 800 habitantes en Castilla y León".

La directora general de Transportes y Movilidad Sostenible ha insistido en que "no vamos a parar en el empeño" de recuperar al menos la parada de Tudela. "Esta parada atiende a más de 35.000 habitantes provenientes de Tudela y a más de 100.000 personas en la Ribera. Datos que confirman el interés comercial de la línea", ha señalado el Gobierno foral.