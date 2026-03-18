El Gobierno foral invierte 10 millones en licencias de Microsoft para la "modernización" del puesto de trabajo digital

Navarra invierte más de 10 millones de euros en la modernización del puesto de trabajo digital en la Administración PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, la autorización para contratar el suministro de suscripciones de licencias software de productos Microsoft durante el periodo 2026-2031, una actuación que "refuerza la evolución del puesto de trabajo digital" en la Administración.

Este contrato, con un importe autorizado de carácter plurianual de 10.747.477,73 euros (IVA incluido), permite "habilitar nuevas capacidades orientadas a facilitar formas de trabajo más ágiles, reducir tiempos de gestión, mejorar la coordinación entre equipos y reforzar la calidad y eficiencia de los servicios públicos", según ha explicado el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.

La actuación "forma parte del compromiso del Ejecutivo foral para avanzar en la modernización del puesto de trabajo en la Administración".

A través de esta inversión, se pretende "dotar a las organizaciones públicas de herramientas y capacidades digitales que impulsen modelos de trabajo más colaborativos, adaptados a las necesidades actuales de la gestión pública".

En este sentido, el objetivo es "consolidar entornos laborales más eficientes, flexibles y seguros, favoreciendo dinámicas de cooperación entre profesionales, el intercambio de conocimiento y la mejora continua de los procesos internos".

Con esta medida, el Gobierno de Navarra "reafirma su compromiso con la transformación digital del sector público, situando la colaboración y las personas en el centro del nuevo modelo de puesto de trabajo y reforzando la capacidad de la Administración para ofrecer servicios de mayor calidad a la ciudadanía".

En concreto, las nuevas versiones incorporan herramientas de colaboración avanzada en tiempo real, compartición y coautoría de documentos, comunicaciones integradas y funcionalidades basadas en inteligencia artificial generativa.

Estas capacidades, habituales en los entornos de productividad actuales, "permitirán a las personas empleadas públicas disponer de un entorno más seguro, conectado y preparado para responder a los retos presentes y futuros de la Administración".

Asimismo, esta evolución "garantiza la continuidad operativa de los servicios actualmente existentes, asegurando el funcionamiento de las herramientas esenciales utilizadas por los empleados y empleadas públicas y el soporte los servicios digitales dirigidos a la ciudadanía, al mismo tiempo que se optimiza el coste de las licencias, se establece un modelo de gobernanza sostenible y se facilita la transformación digital de la Administración".

El contrato tendrá una duración máxima de cinco años, desde el 1 de junio de 2026 hasta el 31 de mayo de 2031, asegurando estabilidad tanto en los servicios como en los precios.

Mediante el acuerdo, el Gobierno de Navarra "asegura la continuidad del puesto de trabajo digital y de los sistemas que sustentan el funcionamiento diario" de la Administración y la prestación de servicios públicos a cerca de 700.000 ciudadanos.