El Gobierno foral modifica el PSIS de la UPNA en Tudela para ampliar el campus y construir un nuevo centro de FP

Archivo - El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles la modificación del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en Tudela, que va a permitir avanzar en la ampliación del campus universitario y la construcción de un nuevo centro de FP en la capital ribera.

El Gobierno de Navarra, la UPNA y el Ayuntamiento de Tudela firmaron en octubre de 2025 un convenio para redelimitar el ámbito urbanístico del PSIS universitario de la universidad pública en esta localidad. El objetivo de esa modificación del PSIS original aprobada este miércoles es la construcción de dos nuevas infraestructuras educativas en los terrenos del campus, con una inversión total de 11,8 millones de euros.

Por un lado, se contempla la ampliación del campus universitario de la UPNA en Tudela, con la construcción de un nuevo edificio polivalente para las prácticas del Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Fisioterapia, que se ubicará en el solar de la antigua Cooperativa de Labradores. Y por otro, la construcción del nuevo centro integrado de Formación Profesional, que también se ubicará en la parcela del PSIS de la UPNA, junto a la escuela infantil Santa Ana, con un presupuesto de 9,5 millones de euros. La redefinición de los terrenos destina un solar de 15.275 metros cuadrados para la construcción del edificio educativo que albergará las nuevas instalaciones del centro integrado polivalente de formación profesional ETI.

El nuevo documento de modificación aprobado este miércoles atiende a las consideraciones recogidas en el acuerdo del Gobierno de Navarra del pasado 13 de mayo de 2026, por el que se iniciaba el procedimiento. En particular, se ha depurado el listado de propietarios afectados y la normativa propuesta y se ha completado con un apartado justificativo del cumplimiento de los estándares urbanísticos y con los contenidos exigidos por el Decreto Foral 253/2019, de 16 de octubre, por el que se regula el Registro de Planeamiento de Navarra y el formato de presentación de los instrumentos de planificación urbanística y territorial de Navarra.

La redelimitación busca mantener "coherencia y calidad urbana" en el ámbito de actuación y ajustarlo a las necesidades de la UPNA en Tudela para el desarrollo de sus actividades actuales y futuras. La modificación del PSIS permitirá añadir dos nuevos equipamientos en los terrenos que se excluyen del campus, un edificio polivalente municipal y el centro integrado de Formación Profesional ya mencionado.

El Departamento de Educación está a punto de firmar con Iberdrola el contrato para la ejecución del soterramiento de la línea de alta tensión que actualmente atraviesa estas parcelas. Además, se prevé que la licitación del edificio que albergará la nueva ETI de Tudela se lleve a cabo a finales de este mes de octubre o noviembre, con recepción de las ofertas para antes de final de año, valoración de las ofertas y propuesta de adjudicación en el primer trimestre de 2027 e inicio de las obras entre abril o mayo del próximo año.

En la modificación aprobada este miércoles, se excluye del ámbito del PSIS la franja de parcela viaria correspondiente a la acera de la avenida de Tarazona, varias parcelas catastrales del polígono 3 (1817, 1386, 2020, 2205, 1823 y la 1822, parcialmente) y un tramo de las parcelas viarias Avenida Huertas Mayores, Avenida Tarazona y Camino del Rape. Además, se ajusta el ámbito del PSIS al catastro más actualizado.

Las exclusiones propuestas se justifican en la necesidad de ajustar el ámbito del Sector 1 al definido en el Plan Especial que lo desarrolla y en dar cumplimiento al compromiso adquirido por el Departamento de Educación, por la cláusula primera del convenio entre el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Tudela y la UPNA para la actualización de compromisos vinculados al desarrollo del campus UPNA Tudela y la construcción de un nuevo centro educativo en esa localidad, de fecha 24 de julio de 2025, según ha explicado el Ejecutivo.

El convenio estipulaba que el Ayuntamiento de Tudela ordenaría estos terrenos en su nuevo planeamiento para permitir un centro educativo y definir los usos de la antigua cooperativa de labradores. El referido acuerdo planteó que las partes firmantes podían optar por suspender o condicionar la eficacia de las modificaciones del PSIS y PE con el fin de coordinarlas con la futura ordenación municipal. Al no haber existido un pronunciamiento explícito por las partes firmantes, se descarta la aplicación de dicha cláusula de coordinación temporal, por lo que, una vez aprobado el expediente de modificación, se aplicarán de manera directa e inmediata las determinaciones del planeamiento local de 1991 como zona de equipamientos, industrial, área libre y viario público.

Estas alteraciones no se consideran sustanciales respecto al documento expuesto al público por lo que no se estima realizar una nueva información pública del expediente, según ha señalado el Gobierno de Navarra.

En virtud del acuerdo adoptado este miércoles, queda suspendida la concesión de licencias urbanísticas de edificación, parcelación o actividad, así como la eficacia de las declaraciones responsables, en todos aquellos ámbitos sectoriales o parcelas donde exista contradicción directa entre la ordenación pormenorizada y las nuevas determinaciones estructurantes del Plan Sectorial, hasta que se apruebe una modificación del Plan Especial del Sector 1 que adapte sus determinaciones pormenorizadas a las nuevas determinaciones estructurantes.

En los suelos excluidos del PSIS serán de aplicación las determinaciones del planeamiento local correspondiente al Plan General de Ordenación Urbana de Tudela, aprobado en 1991.