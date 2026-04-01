El Gobierno foral se muestra "globalmente satisfecho" con los informes de la AIReF sobre el sistema sanitario navarro

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que "estamos globalmente satisfechos" con los informes realizados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el sistema sanitario público de Navarra centrados en las infraestructuras sanitarias y la política de recursos humanos.

"Vamos a estudiarlo con detalle, pero estamos globalmente satisfechos. Nuestro objetivo es claro, y es una prioridad del Gobierno, en materia sanitaria, la reducción de listas de espera y también la mejora de las infraestructuras sanitarias, como por ejemplo pueden ser las urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela o el sistema de climatización del Hospital Universitario de Navarra", ha manifestado.

En respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Remírez ha considerado que estos informes, solicitados por el propio Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea "para tener más elementos de juicio para implementar acciones de mejora", van a tener un "impacto positivo" en la reducción de las listas de espera.

Preguntado por las advertencias de la AIReF sobre el estado de las infraestructuras sanitarias, Remírez ha respondido que "en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante" en la mejora de esas infraestructuras, tanto de los servicios hospitalarios como también de los centros de salud. "Por tanto, esa es la línea de acción que va a seguir teniendo el Gobierno de Navarra", ha señalado, si bien ha subrayado que en materia de mejora de las infraestructuras sanitarias, estas acciones "nunca son suficientes".

Ha añadido Remírez que "precisamente, en la reflexión que estamos teniendo" sobre los futuros planes de inversiones debido al superávit obtenido, el tema de infraestructuras sanitarias "va a ser una acción prioritaria" junto con vivienda.

Preguntado por el plan piloto para reducir las listas de espera dado a conocer este martes, Remírez ha indicado que "para el Gobierno de Navarra es una prioridad la reducción de las listas de espera, y para ello desplegamos toda una serie de medidas, entre ellas las anunciadas por parte del Departamento de Salud en el día de ayer".

"Queremos que vaya de la mano de los profesionales, queremos dar incentivos para que esas listas de espera se reduzcan en especialidades donde especialmente tenemos un número de listas de espera altas, como es el caso de Traumatología", ha apuntado.

El consejero ha realizado una "valoración muy positiva" del transcurso de este primer trimestre a nivel global, pero "no podemos caer en la complacencia" ya que "hay cuestiones que son críticas para la ciudadanía", como las listas de espera. "Nos gustaría que el conjunto de las comunidades autónomas registraran las listas de espera, como lo hace la Comunidad foral de Navarra, así tendríamos una foto más adecuada", ha añadido.