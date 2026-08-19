El Gobierno foral se muestra "particularmente tranquilo" respecto a la investigación de la adjudicación de Belate

Archivo - Obras de construcción del túnel de Belate en Navarra. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado, sobre la investigación en torno a la adjudicación de los túneles de Belate, que el Ejecutivo está "particularmente tranquilo" y "más tranquilo todavía" porque el Gobierno actuó "en la gestión de la adjudicación del contrato con completa legalidad", lo que "ha quedado evidenciado tanto en los controles internos como en los controles externos".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Remírez, preguntado por "si al Gobierno le preocupa el horizonte judicial, sobre todo en lo relativo a Belate", que el Ejecutivo navarro "en cualquier procedimiento judicial afronta con espíritu de colaboración con el poder judicial".

"Siempre colaboraremos con la Justicia en todo aquello que nos requiera y, en su caso también, nos personaremos si consideramos que el Gobierno de Navarra ha sido perjudicado con actuaciones que no cumplen la norma", ha concluido el portavoz.