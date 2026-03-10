El Gobierno foral plantea activar la inclusión desde el momento en que se active el derecho a la renta garantizada

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra, Miriam Martón, ha anunciado este martes en el Parlamento foral algunas de las líneas en las que está trabajando el Ejecutivo para reformar la renta garantizada, entre las que se encuentran la puesta en marcha del proceso de inclusión "desde el primer momento" en el que se activa el derecho al cobro de la renta, sin esperar un año, como ocurre ahora.

En una comisión parlamentaria solicitada por el PPN, Miriam Martón ha señalado que "el sistema es mejorable y tras 10 años de funcionamiento hay elementos que pueden y deben mejorarse", si bien ha subrayado que "nuestro modelo no es el de dejar caer a las personas". "La acción de nuestro Gobierno se va a orientar a mejorar la norma sin dejar desprotegidas a las personas en situación de pobreza", ha asegurado.

Entre las novedades de la reforma en la que está trabajando el Gobierno de Navarra, Miriam Martón ha explicado que se buscará "hacer prevalecer el derecho a la inclusión social desde el primer momento en el que se activa el derecho al cobro de la renta garantizada". "En estos momentos, este derecho se activa al año de percepción de la prestación. Nosotros queremos que se active con carácter inmediato porque consideramos que este es un factor que mejora la situación de las personas. Se reforzarán tanto los derechos como las obligaciones de las personas perceptoras de renta garantizada en relación con la inclusión social y la empleabilidad", ha afirmado.

Así, según ha señalado la directora general, "desde el mismo momento en que a la persona se le reconozca el derecho a la percepción de renta garantizada se deberá activar su derecho a la inclusión". "A través de una herramienta de triaje validada se identificará si debe iniciar un itinerario social, laboral o sociolaboral y se pondrán a su disposición todos los recursos públicos necesarios para llevar a cabo el itinerario más conveniente. Las personas perceptoras de renta garantizada contribuirán a la elaboración de su itinerario y también tendrán la obligación de participar activamente en todo el proceso de inclusión llevando a cabo las actividades contenidas en su itinerario", ha asegurado.

"REDUCIR BUROCRACIA"

El Gobierno de Navarra también está trabajando en "reducir burocracia para que los profesionales puedan realizar un trabajo de inclusión todavía más personalizado, con un acompañamiento mayor, todo ello alineado con la reorganización y reforma de la atención primaria de servicios sociales que se está realizando desde el departamento".

Otra de las novedades que se plantea es la de incluir actuaciones que permitan "una mejor comunicación entre las dos prestaciones de protección social que coexisten en Navarra, la renta garantizada y el ingreso mínimo vital (IMV)". "En estos momentos hay elementos que dificultan enormemente una gestión eficaz y ágil de la complementariedad de ambas prestaciones. Merece la pena explorar opciones que permitan que ambas prestaciones se comuniquen mejor", ha indicado.

Otra de las líneas en la que está trabajando el Gobierno de Navarra está relacionada con "la mejora de la eficacia y eficiencia del procedimiento administrativo". Esta línea de mejora parte de las recomendaciones de las unidades gestoras y de la Cámara de Comptos.

Según ha apuntado Martón, algunas de las medidas que se quieren acometer en esta dirección son el incremento de los mecanismos de gestión automatizados a través de la interoperabilidad de las bases para mejor la gestión y el seguimiento, que es lo que conlleva la simplificación administrativa; la mejora en la identificación de situaciones de no disponibilidad para el empleo de demandantes de empleo; el incremento de medidas de control y seguimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias, y la mejora del procedimiento anual de renovación de la prestación.

En el turno de los grupos, la portavoz del PPN, Maribel García Malo, ha criticado que, a tenor de la intervención de la director general, el PSN "ha terminado asumiendo" el actual modelo de renta garantizada que respaldan EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. "Su intervención ha sido el mejor ejemplo. Habla de introducir mejoras pero siempre dentro del marco actual, cuidando no incomodar a quienes consideran este sistema como intocable. En definitiva, ajustes sí, pero sin cambiar lo esencial", ha criticado.

La portavoz de UPN, Raquel Garbayo, ha explicado que la formación regionalista ha presentado su propia reforma de la renta garantizada, "tan respetable" como el modelo del Gobierno de Navarra, pero "con una diferencia, que está más que demostrado que el suyo no ha funcionado". Garbayo ha explicado que el modelo de UPN "recoge derechos, pero también obligaciones claras". "En primer lugar, para cobrar la renta garantizada se debe estar en situación regular y no se deben tener antecedentes penales. Además, se limita el cobro a un máximo de 3 años. El primer año se cobraría el 100%, el segundo el 70% y el tercero el 50%, salvo motivos justificados", ha explicado.

Por parte del PSN, Olga Chueca ha compartido los planteamientos que ha realizado Miriam Martón. Así, ha explicado que el Partido Socialista respalda que se active el derecho a la inclusión desde el inicio, porque "cuanto antes se interviene más posibilidades de éxito hay". Chueca ha defendido trabajar "con rigor, con solvencia, también con control, pero sin perder de vista el objetivo final, que es evitar la exclusión, porque ponemos el foco en la prestación, pero la renta garantizada no es más que una herramienta que nos ayuda a mejorar los procesos de inclusión social".

El portavoz de EH Bildu, Javier Arza, ha afirmado que "el empleo es insuficiente para garantizar la inclusión social porque aproximadamente seis de cada diez personas beneficiarias de la renta garantizada no están en situación de empleabilidad y porque gran parte de las personas en situación de empleabilidad acumulan trayectorias con muchísimos déficit en muchos ámbitos". Tras ello, ha señalado que "no apoyaremos reformas que supongan un debilitamiento en la capacidad protectora de la renta garantizada". "Un buen ejemplo de lo que no apoyaremos es la proposición de ley que ha presentado UPN", ha planteado, y ha compartido medidas anunciadas por Martón como "reducir la burocracia, mejorar la compatibilidad entre las distintas prestaciones, o mejorar los estímulos al empleo".

Por parte de Geroa Bai, Isabel Aranburu ha asegurado que su grupo quiere "algo tan simple como que se cumpla el acuerdo programático para esta legislatura", que establece que "lo que se hará en esta legislatura es consolidar el modelo de renta garantizada como herramienta esencial de protección social y de lucha contra la pobreza". "No firmamos que se cambie el modelo, firmamos que se consolide el modelo actual de renta garantizada", ha indicado, para señalar que el acuerdo también hablaba de "desarrollar los estímulos al empleo". "Nada de esto tiene que ver con hacer recortes, todo lo contrario a los bodrios que nos ha planteado la derecha", ha afirmado.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha realizado una "defensa cerrada de la renta garantizada como la mejor herramienta que tenemos en Navarra para combatir la pobreza en general y la pobreza infantil en particular". Tras ello, ha tendido la mano al Gobierno "para fortalecer esta necesaria prestación". "Podemos hablar de muchas cosas para mejorar la renta garantizada, pero no estamos dispuestos a mover ni una sola coma desde una perspectiva restrictiva", ha afirmado.