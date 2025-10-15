El Gobierno foral presenta a 27 ayuntamientos la cartografía de precisión de Pamplona para extenderlo a otros municipios

Un momento de la presentación de las principales características de la cartografía de precisión. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial, junto a Tracasa Instrumental, empresa pública del Gobierno de Navarra adscrita al Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital e integrada en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), han presentado este miércoles a 27 ayuntamientos de Navarra las principales características de la cartografía de precisión a escala 1:500 y su primer proyecto de implantación en el término municipal de Pamplona.

Desde la Sección de Cartografía, Topografía y Geodesia de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, su responsable Jorge Iribas, ha puesto en valor el proyecto, en el que también ha participado el Ayuntamiento de Pamplona, ya que "se trata de una herramienta pionera y de referencia para el urbanismo municipal, así como para las obras, el tráfico, la seguridad o el medioambiente". Además, han remarcado que esta cartografía "que se presentó a inicios del pasado mes de junio, abarca 2.637 hectáreas del término municipal de Pamplona, y puede ser la hoja de ruta que lleve a modernizar la cartografía de los municipios de Navarra".

Los participantes han debatido acerca de las posibilidades existentes para extender esta cartografía "de gran calidad y precisión, y pionera a nivel nacional", a los diferentes municipios de Navarra. Así, la Sección de Cartografía, Topografía y Geodesia ha manifestado su intención de formalizar convenios de colaboración para cofinanciar estos trabajos y ha invitado a que, aquellos municipios interesados en realizar cartografía en 2026, les comuniquen su interés antes del 30 de noviembre, informa en un comunicado el Gobierno de Navarra.

DETALLES DE LA CARTOGRAFÍA

Este proyecto recoge "con gran calidad y un altísimo detalle" todos los objetos del ámbito municipal gracias a su precisión en torno a 10 centímetros. La presentación de la cartografía "ha suscitado un gran interés entre el personal técnico de los municipios participantes en la reunión, dadas las posibilidades que ofrece en ámbitos relevantes de la gestión municipal como el urbanismo, las obras, el tráfico, la seguridad y el medioambiente", ha destacado el Ejecutivo foral.

Durante la presentación, organizada en la sede de Tracasa Instrumental con la colaboración del Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), los ayuntamientos han conocido de primera mano la nueva cartografía, que ha sido elaborada siguiendo el modelo de datos Base Topográfica Urbana (BTU) e incluye cartografía 3D de precisión y alta calidad, lo que la convierte en puntera a nivel nacional.

Desde Tracasa Instrumental se ha remarcado que esta cartografía de detalle recoge y tipifica todos los elementos (fenómenos) existentes en la ciudad (edificaciones, viales, aceras, mobiliario, jardines, estanques...) y permite a las personas usuarias consultar la información asociada a cada uno de los elementos. Por ejemplo, al clicar sobre un elemento construido pueden conocerse, además de su geometría y dimensiones, otras características como su tipología, uso o accesibilidad.

En este sentido, la cartografía de detalle de Pamplona, de libre acceso en las plataformas IDENAy GeoPamplona bajo licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0), lo que facilita su libre consulta, descarga y reutilización, supone "una herramienta imprescindible para numerosas actividades de competencia municipal, como pueden ser, entre otras, el planeamiento urbanístico, el diseño e implementación de nuevas obras e infraestructuras o la gestión del mobiliario urbano (farolas, señales, papeleras, contenedores, semáforos, parquímetros, armarios eléctricos, registros en el suelo, ventilaciones, etcétera)".

PRODUCCIÓN DE LA CARTOGRAFÍA

Tal y como se ha expuesto en la presentación, para producir esta cartografía de precisión a escala 1:500 es necesario acometer diversos trabajos. En primer lugar, es preciso capturar datos de referencia actuales de apoyo a las tareas de producción. Entre ellos, destacan la realización de vuelos fotogramétricos digitales a 5 cm/píxel o la captura de datos de Mobile Mapping (tanto de puntos LiDAR como de imágenes de 360º) desde vehículo y con sensor portátil.

Posteriormente, hay que poner en marcha el sistema de producción, "especialmente riguroso en los procesos de automatización de tareas y verificación de la calidad del producto", y proceder a la restitución 3D y edición de las zonas visibles en la información de referencia.

Además, se debe realizar un exhaustivo trabajo de revisión, tanto en gabinete como en campo, para permitir la restitución y edición de las zonas ocultas bajo vegetación y las omisiones detectadas, antes de proceder a la generación y publicación de los productos finales.