El Gobierno foral realizará un nuevo viaje a China la próxima semana para "impulsar nuevas colaboraciones y alianzas"

La presidenta Chivite y el consejero Irujo, en una visita institucional a China del pasado otoño - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una delegación institucional del Gobierno de Navarra, junto con la sociedad pública Nasertic y representantes del ámbito biosanitario, desarrollará del 22 al 24 de junio una agenda de trabajo en Shenzhen (China) para "impulsar nuevas colaboraciones y alianzas".

La iniciativa está organizada en el marco del Plan Internacional de Navarra (PIN), con el objetivo de "reforzar la presencia global del ecosistema navarro de innovación, explorar nuevas oportunidades de colaboración tecnológica y estrechar vínculos con uno de los principales polos mundiales de desarrollo científico e industrial".

La agenda prevista permitirá "presentar las capacidades de Navarra en sectores considerados estratégicos, impulsar la generación de nuevas alianzas y conectar el tejido tecnológico y de conocimiento de la Comunidad foral con un ecosistema referente a nivel mundial en ámbitos como la Inteligencia Artificial (IA), la robótica avanzada, la biotecnología, la fabricación tecnológica y la economía digital".

En concreto, la delegación contará con la participación del vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, en su condición de presidente del Consejo de Administración de Nasertic.

Le acompañarán la directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agurtzane Martínez; el director gerente de Nasertic, Luis Campos; el coordinador del Polo IRIS, Ion Arrizabalaga; el especialista TIC, Juan Narro; y el director de Medicina Personalizada y de Laboratorios de Nasertic, Gonzalo Ordóñez.

Asimismo, formarán parte de la delegación navarra representantes del ámbito biosanitario vinculados al Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), como su director científico, Antonio Pineda; y la integrante del área de Innovación Terapéutica, Inés Ibáñez.

La agenda se desarrollará en Shenzhen y en el distrito de Longhua, considerado "uno de los motores tecnológicos e industriales más dinámicos de China y referente internacional" en ámbitos como la economía digital, la IA, la robótica avanzada, la fabricación tecnológica y la biomedicina.

Shenzhen, con cerca de 18 millones de habitantes y una inversión en I+D superior al 4% de su PIB, "se ha consolidado como uno de los principales centros globales de innovación, concentrando miles de empresas tecnológicas y algunas de las iniciativas digitales más avanzadas en sectores como el de las energías renovables o los dispositivos médicos".

Este viaje se enmarca en la estrategia de "fortalecimiento" de las relaciones institucionales y económicas entre Navarra y China impulsada a través del Plan Internacional de Navarra (PIN), la hoja de ruta del Gobierno de Navarra para "favorecer el tejido empresarial, tecnológico y de conocimiento de la Comunidad foral mediante acciones de promoción, cooperación y posicionamiento en mercados estratégicos".

En ese contexto, el 24 de junio la agenda enlazará con la misión empresarial, liderada por el Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, con la participación del consejero Mikel Irujo y de una delegación de empresas y entidades de Navarra en el 'Foro Navarra-Longhua sobre Innovación, Industria y Relaciones Estratégicas en la Gran Bahía'.

Esta jornada incluirá además de varios paneles temáticos, un espacio de networking, así como reuniones bilaterales (B2B) entre empresas navarras y chinas.

AGENDA TECNOLÓGICA DE NASERTIC Y POLO IRIS

Antes del inicio oficial de la misión empresarial, representantes de Nasertic y del Polo IRIS, desarrollarán durante los días 22 y 23 de junio una agenda específica orientada a identificar oportunidades de cooperación en investigación, innovación y transferencia tecnológica dentro del ecosistema tecnológico de Shenzhen.

Entre los encuentros previstos se incluyen algunas visitas a infraestructuras de referencia y entidades especializadas en ámbitos estratégicos como la IA, la robótica avanzada, la biología sintética, la economía digital, la atracción de talento tecnológico, así como la fabricación avanzada y la impresión 3D.

Estas reuniones permitirán "conocer de primera mano algunos de los ecosistemas de innovación más avanzados de Asia y explorar posibles vías de colaboración en ámbitos alineados con las prioridades estratégicas de Nasertic", sociedad pública perteneciente a la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) que gestiona el Polo IRIS y los laboratorios de biotecnología avanzada y biología sintética ubicados en este.