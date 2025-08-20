El Gobierno foral somete a exposición pública el proyecto de modificación del PSIS de Etxabakoitz

El número total de viviendas se reduce a 11.512, frente a las 12.214 contempladas inicialmente

El Gobierno de Navarra, a propuesta de la Dirección General de Ordenación del Territorio, ha dispuesto una nueva exposición pública de la modificación del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) de Etxabakoitz por un plazo de 45 días.

El acuerdo adoptado este miércoles en la sesión de Gobierno es un paso más para la aprobación definitiva de la modificación del PSIS, ya que el documento incluye los cambios derivados de las alegaciones aceptadas tras la última exposición pública, así como de las determinaciones de los informes sectoriales recibidos hasta el momento.

"Con la nueva exposición pública garantizamos la transparencia y damos a conocer los cambios introducidos", ha afirmado el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, que ha añadido que "el objetivo último de la modificación del PSIS de Etxabakoitz es adaptar la actual trama urbana a las peticiones de los ayuntamientos implicados que pasan por más espacios libres y verdes".

El consejero ha explicado que en la exposición pública que ahora se inicia "el Departamento de Cohesión Territorial ha primado buscar el consenso en el documento final, en un afán de sumar para lograr un desarrollo urbanístico de calidad que permita contar con más viviendas asequibles en la Comarca de Pamplona".

Entre las principales novedades figura la reducción del ámbito en un 4%, que pasa de 2.510.000 a 2.410.000 metros cuadrados, y la sustitución de las viviendas previstas en la Cendea de Cizur por usos terciarios y comerciales. De este modo, el número total de viviendas se reduce a 11.512 frente a las 12.214 contempladas inicialmente.

La modificación también introduce cambios en la ordenación urbana con el fin de "reforzar la cohesión social, la eficiencia ambiental y la funcionalidad del plan", según ha explicado el Ejecutivo foral. Entre ellos, destacan la reducción de alturas en áreas singulares próximas al Camino de Santiago, la redistribución de dotaciones para mejorar su accesibilidad y utilidad, y la integración de un modelo de movilidad sostenible que conecte mejor los municipios implicados. Asimismo, se impulsa la creación de una infraestructura verde y la conservación del entorno fluvial. El documento incorpora además una propuesta de gestión y gobernanza que refuerza la coordinación entre administraciones, operadores ferroviarios y promotores urbanísticos.

Sobre el horizonte temporal de este PSIS, el consejero ha indicado que "todavía queda la aprobación definitiva del proyecto". "Esta es una exposición pública inicial, requerirá una recopilación de las alegaciones que se den y su tramitación. Estamos trabajando para que en el año 2026 quede definitivamente aprobado el PSIS y el objetivo que tenemos como Departamento es que las obras se inicien en 2027", ha explicado.

De manera paralela, el Ejecutivo foral avanza en el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona. En este marco, se ha solicitado a los ayuntamientos la designación de sus representantes en un comité técnico que será convocado próximamente para abordar los ajustes en los límites municipales y garantizar un desarrollo equilibrado del ámbito del PSIS de Etxabakoitz. Además, un equipo técnico externo está elaborando un informe jurídico para determinar el amparo legal de los posibles derribos que no mantienen ninguna actividad, y atiende a las peticiones voluntarias de particulares afectados. Al mismo tiempo se trabaja en la definición de un plan financiero, así como un cronograma de actuación.